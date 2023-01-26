TMO, İzmir Ticaret Borsası aracılığıyla 12 bin 500 ton kuru üzüm sattı

İTB'den yapılan açıklamaya göre, TMO Genel Müdürü Ahmet Gürdal, stoklarında bulunan kuru üzümün satışına ilişkin İzmir Ticaret Borsasını ziyaret etti.

İki kurumun iş birliği neticesinde TMO'ya ait 2021 yılı mahsulü yaklaşık 12 bin 500 ton kuru üzüm ihracatçı firmalara 1 günde satıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, 5 sezondur kuru üzüm sektöründe de faaliyet göstermeye başladıklarını aktardı.

Öncelikle üreticilerin kuru üzümden hak ettiği geliri elde etmesini amaçladıklarını vurgulayan Güldal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüm paydaşlar için piyasayı dengeleyici bir rol üstlenmeye devam edeceğiz. Ülkemizin dünya kuru üzüm piyasalarındaki lider konumunun bundan sonra da devam edeceğini ve ihracat gelirimizin istikrarlı bir şekilde artacağını düşünüyorum. 2022 yılında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla 9 numara üzümü 27 liradan satın aldık. Stoklarımızda 2021 yılı ve 2022 yılı ürünü kuru üzüm bulunuyor. İzmir Ticaret Borsasında başladığımız satışlarımıza ihracatçı firmalarımızın ilgisi bizleri mutlu etti. Borsadaki satışlarımız belirlediğimiz plan çerçevesinde bundan sonra da devam edecek. İzmir Ticaret Borsası işlem salonlarının hem sektör hem de ülkemiz için çok önemli olduğunun farkındayız ve ihracatçı firmalarımızı borsadaki satışlarımıza her zaman bekliyoruz."

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de üzüm ve pamuk salonlarının, güvenin ve ticari ahlakın kutsandığı yerler olduğunu kaydetti.

Bir yandan elektronik işlem platformu çalışmalarına devam ettiklerini dile getiren Kestelli, diğer yandan da geleneksel yapıyı güçlendirdiklerini belirtti.

Borsada 99 yıldır aralıksız üzüm işlemi yapıldığını aktaran Kestelli, "Borsamız, kuru üzüm işlem salonu üretici, tüccar, aracı ve ihracatçıdan oluşan sektörün tüm paydaşları için büyük önem taşıyor. Piyasada arz ve talep dengesinin sağlanması, tüm kesimler için aleni fiyat oluşumunun gerçekleşmesi ve kuru üzüm piyasalarımızın sürdürülebilirliği için ihracatçılarımız başta olmak üzere sektörümüzün tüm paydaşlarının işlem salonumuza daha yoğun katılımını bekliyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisimiz de kuru üzüm piyasalarında önemli bir rol üstleniyor. Stoklarında bulunan ürünlerin satışını Borsamızda yapmaları sektörümüz açısından çok önemli." ifadelerini kullandı.