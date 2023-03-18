Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.136,44
ALTIN
1.216,37
DOLAR
19,03
STERLİN
23,19
EURO
20,28
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim...
Erzurum Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Erzurum Teknik Üniversitesi Sözleşmeli...
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim...
Alanya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Araştırma Görevlisi alacak
Alanya Üniversitesi Öğretim Üyesi...

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Giresun'da iş insanlarıyla bir araya geldi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bu ayın sonunda yüzde 100'ü bize ait olan, yüzde 100 elektrikli otomobili inşallah yollarda görmeye başlayacağız." dedi.

18 Mart 2023 Cumartesi 18:11
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Giresun'da iş insanlarıyla bir araya geldi

Giresun

Hisarcıklıoğlu, Giresun Ticaret ve Sanayi Odasında (GTSO) organize edilen toplantıda, iş dünyası, oda ve borsa camiası olarak, deprem bölgesine yaklaşık 4 bin 500 tır yardım malzemesi gönderdiklerini söyledi.
Bölgeye, 725 kamyon ve kamyonet, 6 uçak, 7 gemi yardım malzemesi ile 5 bin 700 çadır, 1420 konteyner de sevk ettiklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "153 seyyar mutfak ki şu anda 10 tane seyyar mutfak halen orada devam ediyor, ramazanda inşallah hem iftar hem de sahurda hizmet vermeye devam edecek. İş makineleri verildi, vinçler gitti, aklınıza ne gelirse hepsi verildi. Gönderdiniz, sizler gönderdiniz, hepinizden Allah razı olsun." diye konuştu.
Hisarcıklıoğlu, depremzedelerin bir an önce şehirlerine dönmesi gerektiğinin altını çizerek, "Başlarını sokacak yuva gerekiyor. Biz de TOBB olarak önümüzdeki hafta duyururuz, bir kampanyamız var, kalıcı konut. Onların başını sokacakları evi yapıyor olmamız lazım ki oradaki ekonominin çarkları tekrar dönebilsin." değerlendirmesinde bulundu.
Giresun iş dünyasından kampanyaya destek olmalarını isteyen Hisarcıklıoğlu, Togg için ön siparişlerin açılmasına ilişkin de şunları kaydetti:
"Sizlerden aldığımız güçle 2017 yılında çıktığımız yolda, büyük bir tarihi başarıyı Türk iş dünyası olarak beraber yazdık. Kimse cesaret edemezken, bizler sizlere, sizlerin gücüne güvendik. Bu ayın sonunda yüzde 100'ü bize ait olan, yüzde 100 elektrikli otomobili inşallah yollarda görmeye başlayacağız. Hayırlı, uğurlu olsun."
Hisarcıklıoğlu, Giresun Ticaret Borsasını da ziyaret ederek, üyelerle bir araya geldi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TOBBGiresun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
 Darphane'ye uluslararası düzeyde başarı ödülü verildi
 Darphane'ye uluslararası düzeyde başarı ödülü verildi
Savunma Sanayii Medya Zirvesi 20 Mart'ta Ankara'da düzenlenecek
Savunma Sanayii Medya Zirvesi 20 Mart'ta Ankara'da düzenlenecek
Ticaret Bakanlığı bazı lisansların süresini 3 yıla çıkardı
Ticaret Bakanlığı bazı lisansların süresini 3 yıla çıkardı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans