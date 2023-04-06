TOBB'un martta onayladığı sanayi kapasite raporu sayısı aylık bazda yüzde 27,6 arttı

Ankara

TOBB, mart ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı.

Buna göre, martta onaylanan kapasite raporu sayısı bir önceki aya kıyasla yüzde 27,6 artarak 4 bin 898'e yükseldi.

Martta onaylanan 4 bin 898 kapasite raporunun 1327’si İstanbul'da, 388'i Ankara'da, 350'si İzmir'de, 315'i Bursa'da, 240'ı Konya'da, 215'i Kocaeli'nde, 167'si Gaziantep'te, 115'i Tekirdağ'da, 113'ü Kayseri'de, 105'i Adana’da düzenlendi.

TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının toplam sayısı Mart 2022'de 88 bin 254 iken geçen ay yüzde 9,5 (8 bin 359) artışla 96 bin 613'e ulaştı.

Aktif kapasite raporlarına göre toplam çalışan sayısı ise Mart 2022'de 3 milyon 661 bin 251 iken yüzde 7,2 (264 bin 772) artarak, Mart 2023’te 3 milyon 926 bin 23 olarak hesaplandı.