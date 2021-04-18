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TOGG, dünyanın en prestijli tasarım ödüllerinden biri olan IF Tasarım Ödülleri 2021’de, C-SUV modeliyle mobilite alanında önemli bir başarıya imza attı. Uluslararası alanda tasarım mükemmelliği simgesi olarak bilinen ve 1954 yılından bu yana verilen iF Tasarım Ödülleri’nde bu yıl 52 ülkeden 10 bine yakın ürün ve proje yarıştı. 21 ülkeden 98 bağımsız jüri üyesi, dünyanın en iyi tasarımlarını belirlemek için kapsamlı bir değerlendirme yaptı. TOGG, mobilite alanında iF Tasarım Ödülü’nü alan ilk Türk markası oldu. Murat Günak’ın yönlendirmesiyle TOGG tasarım ekibi tarafından Pininfarina iş birliğiyle tasarlanan TOGG C-SUV, 'Profesyonel Konsept' kategorisinde ödüle hak kazandı.





'ÖZGÜN TASARIMIMIZLA GURUR DUYUYORUZ'

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, iF Design Award’da ödüle layık görülmekten gurur duyduklarını belirterek, “Tasarım hedeflerimizi ve aracımızın teknik tanımını kullanıcı içgörülerinden yola çıkarak gerçekleştirdik. Hem başlangıçta yerli ve yabancı 18 olan tasarım evi sayısının 3’e indirilmesinde hem nihai tasarım temasının oluşumunda hem de bu temayı 3 boyutlu hale getiren Pininfarina’nın seçimi sürecinde, yakın zamanda tasarım lideri olarak ekibimize katılan, dünyaca ünlü tasarımcımız Murat Günak’tan destek aldık. Kültürümüzden ilham alarak geliştirdiğimiz ve şu ana kadar 27 AB ülkesi ile Çin, Japonya ve Rusya’da tescillediğimiz özgün tasarımımızın, böylesine nitelikli bir ödülle taçlandırılması bizleri daha iyisini yapmak konusunda yüreklendiriyor” dedi.