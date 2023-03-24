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Togg T10X için 7 günde 100 bin ön sipariş verildi

Togg'un ilk akıllı cihaz modeli T10X için 7 günde 100 bin ön sipariş verildi.

24 Mart 2023 Cuma 12:09
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Togg T10X için 7 günde 100 bin ön sipariş verildi
İstanbul

2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 12 bin T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş süreci, 27 Mart'a kadar devam edecek.

Bu süreçte Trumore uygulamasından veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, havale ya da kredi kartı aracılığıyla Trumore e-Cüzdan'a 60 bin lirayı aktardıktan sonra ön sipariş vermek istedikleri T10X'i konfigüre edip ön ödemeyi yaparak çekilişe katılmaya hak kazanacak.

Ön sipariş dönemi kapandıktan sonra dijital çekiliş, 28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Togg T10Xön Sipariş
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