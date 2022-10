Togg'un fabrika açılışı için hazırlıklar tamam

BURSA'nın Gemlik ilçesinde 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak Togg'un üretim tesisinde hazırlıklar tamamlandı. Fabrikada ilk olarak tamamen elektrikli C segment SUV olan Togg SUV üretilecek ve banttan inen ilk araç, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tanıtılacak.



Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu, TOBB koordinasyonunda, Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Türksel Grubu ve Zorlu Holding grubu ortaklığı ile oluştu. Aralık 2019'da yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Togg'un Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulacak olan fabrikada üretileceği açıklandı. 18 Temmuz 2020’de ise 1,2 milyon metrekarelik alan üzerinde kurulacak fabrikanın temeli atıldı. Tesisin ulaşımını kolaylaştırmak için köprülü kavşak yapılırken, Togg ismi de trafik levhalarındaki yerini aldı. Üretim için gerekli robotların da tesise yerleştirilmesinin ardından yerli otomobilin yollara çıkması için geri sayım başladı. Yılda 175 bin üretim kapasitesine sahip olan tesiste, 10 yılda 5 farklı modelden toplam 1 milyon araç üretimi hedefleniyor.



AÇILIŞ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NDA



Fabrikanın açılışı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. Açılış için tesisteki hazırlıklar tamamlandı. Seri üretim bandından inen ilk araç olacak olan C-SUV'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılması bekleniyor. Fabrikada ilk olarak tamamen elektrikli C segment SUV olan Togg SUV üretilecek ve 2023 yılının ilk çeyreğinde yollara çıkacak.