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TOKİ 50 ilde 575 arsayı açık artırmayla satacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 50 ildeki 575 arsayı açık artırmayla satışa çıkardı.

17 Mart 2023 Cuma 14:03
TOKİ 50 ilde 575 arsayı açık artırmayla satacak
Ankara

TOKİ'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, akaryakıt istasyonu, depolama alanı, sosyal kültürel tesis, kreş ve plansız niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat, 48 ay vadeyle sahip olunabilecek. Ayrıca arsalar KDV'den muaf satılacak.

Muhammen bedeli 6 milyar 118 milyon 378 bin 622 lira olan toplam 13 milyon 884 bin 920 metrekarelik arsalar, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Batman, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bolu, Bursa, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta yer alıyor.

Satışa sunulan arsalar arasında Ankara'da konut, plansız ve sosyal kültürel tesis alanları, Antalya'da konut ile ticaret alanları, İzmir'de sanayi ve depolama, günübirlik turizm tesis ve konut alanları, İstanbul'da ise konut, konut dışı kentsel çalışma alanları bulunuyor.

Açık artırma, 4-6 Nisan saat 10.30'da üç ayrı oturum halinde TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Ankara Çankaya Bilkent Otel'de yapılacak. Ayrıca internetten "www.emlakmuzayede.com.tr" adresinden teklif verilebilecek.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ve 0 212 608 15 00 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
TOKİArsaAçık Artırma
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