TOKİ'den satışa çıkarılan arsa için başvuru bedeli 500, iş yeri için 2 bin lira olarak belirlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen İlk Evim, İlk İşyerim, İlk Evim Arsa projesi kapsamında arsa ve iş yerlerine başvurular başlıyor. İlk etapta 100 bin arsa için talep toplanacaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatları üzerine arsa sayısı 1 milyona çıkarıldı. Satışa çıkacak arsalar elektrik, su ve kanalizasyon altyapıları tamamlanmış, arsa imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek. Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek. Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek.

Arsa satışı başvurularında şu şartlar aranacak:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 18 yaşını doldurmuş olmak. O belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya o ilçe nüfusuna kayıtlı olmak. Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak. Aylık gelir durumu 16.000 TL'nin altında olması. Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içerinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesinin karşılığı olan arsa payına (kat irtifakı tapusu) sahip olmamak, İdaremizce yapılmış uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak."

İŞ YERLERİ İÇİN BAŞVURU BEDELİ 2 BİN LİRA OLACAK

Üretim ve istihdama katkıda bulunmak, daha sağlıklı bir ortamda iş hayatının devamlılığını sağlamak amacıyla; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen sanayi projelerinde üretilen dükkanların, mesleğini fiilen icra eden ilgili oda üyesi, vergi mükellefi esnaflar ile ustalık veya iş yeri açma belgesi bulunan çalışanlara uygun peşinat ve ödeme koşulları ile faydalandırılması planlanmaktadır.

TOKİ'nin yürüteceği proje kapsamında ilk olma özelliği taşıyan, esnafa yönelik 29 ilde oluşturulacak iş yerlerindeki 10 bin iş yeri" için başvuru bedeli 2 bin lira olarak belirlendi. Projenin bu ayağına başvuruda bulunacaklardan, projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı veya o il sınırlarında faaliyette bulunan 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması şartı aranacak. Başvuru yapacaklardan ayrıca ustalık, iş yeri açma, ilgili oda kayıt belgesi, vergi levhası ve e-Ticaret yapıldığına dair nace kodu gib belgelerden biri istenecek. İş yerleri için başvuru yapacakların, kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde iş yeri olmaması da gerekecek. Satışa sunulan arsa ve iş yerlerinin detaylı listesine www.toki.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.