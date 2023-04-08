Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
4.924,64
ALTIN
1.242,19
DOLAR
19,24
STERLİN
24,02
EURO
21,01
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR...
39 KALEM BASILI EVRAK , TÜKETİM SARF MALZEMESİ VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İÇİN KIYAFET ALIMI DEVLET HASTANESİ-ESENYURT NECMİ KADIOĞLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDICILIKLARI
39 KALEM BASILI EVRAK ,...
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...

Trakya, yılın ilk çeyreğini 520 milyon doları aşan ihracatla kapattı

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan bu yılın ilk çeyreğinde 526 milyon 857 bin 50 dolar ihracat gerçekleştirildi.

08 Nisan 2023 Cumartesi 12:04
0 Okunma
Trakya, yılın ilk çeyreğini 520 milyon doları aşan ihracatla kapattı
Kırklareli

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2022 yılının ocak, şubat ve mart aylarında 527 milyon 457 bin 81 dolarlık dış satım yapılan Trakya'da bu yılın aynı döneminde ihracat rakamlarında 600 bin 31 dolar düşüş yaşandı.

Bölgenin ihracat yükünü sırtlayan Tekirdağ'da 3 aylık dönemde geçen yıla göre düşüş, Kırklareli ve Edirne'de ise artış oldu.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 462 milyon 901 bin 4 dolar dış satım yapılan Tekirdağ'da bu yılki ihracat rakamları aynı dönemde 456 milyon 221 bin 50 dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracatı her yıl belirli oranda artış gösteren Kırklareli bu yılın ilk üç ayında 50 milyon 875 bin 31, Edirne ise 19 milyon 760 bin 53 dolar dış satıma imza attı.

Sektörel bazda yapılan dış satımda bölgenin ihracat lideri konumundaki Tekirdağ'dan en çok ihraç edilen ürün 84 milyon 807 bin 9 dolarla demir ve demir dışı metaller oldu. Bu sektörü 75 milyon 159 bin 11 dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 64 milyon 279 bin 93 dolarla elektrik ve elektronik ürünleri takip etti.

Kırklareli ve Edirne'de ise en çok ihraç edilen ürün hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri oldu. Bu ürünlerin dış satımı Kırklareli'nde 23 milyon 548 bin 12 dolar, Edirne'de 5 milyon 875 bin 88 dolar olarak gerçekleşti.

Tekirdağ'ın en çok ihracat yaptığı ülke 96 milyon 461 bin 76 dolar ile Almanya, Kırklareli'nin 3 milyon 782 bin 25 dolarla Angola, Edirne'nin 3 milyon 965 bin 65 dolarla Bulgaristan oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
TrakyaİhracatKırklareliEdirneTekirdağ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhuriyetin 100. yılında 100 milyon yavru balık kaynaklara bırakılacak
Cumhuriyetin 100. yılında 100 milyon yavru balık kaynaklara bırakılacak
Depolamalı rüzgar ve güneş enerjisi alanında ilk önlisanslar verilmesiyle 1,5 milyar dolarlık yatırım sahaya yansıyacak
Depolamalı rüzgar ve güneş enerjisi alanında ilk önlisanslar verilmesiyle 1,5 milyar dolarlık yatırım sahaya yansıyacak
EPDK, doğal gaz ihracat çıkış noktalarının kullanımına ilişkin usul ve esasları belirledi
EPDK, doğal gaz ihracat çıkış noktalarının kullanımına ilişkin usul ve esasları belirledi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans