TÜGİAD’dan üyelerine ‘metaverse şov’

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) İstanbul Kalamış’taki bir otelde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirdi. Türkiye’nin farklı illerinden birçok sektörden bir araya gelen genç iş insanları toplantının ardından metaverse şov etkinliğine katılarak bu teknolojiyi deneyimledi. Şov sırasında katılımcılara metaversenin başta tekstil olmak üzere eğlence, konut sektörleri gibi birçok alanda uyarlaması gösterildi. Bu etkinlikte üyelerin metaverse dünyasıyla tanışması ve kendi sektörlerine taşıması amaçlandı. İş insanları VR gözlüklerle sanal gerçeklik showroomlarına girerek oradaki ürünleri hissetme ve inceleme imkanı buldu.

Sanal gerçeklik teknolojileri alanındaki faaliyet gösteren yerli girişim şirketi Prosoft VR’ın geliştirdiği özel VR yazılımlarıyla hazırlanan şovda metaverse dünyasını deneyimleyen iş insanları etkinlikte bir mağazada kumaşa dokundu, konutun içerisine girerek duvar boyasını değiştirdi, gece kulübünde eğlenceli anlar yaşadı. Katılımcılar, farklı bir deneyim olan bu şovdan oldukça keyif aldıklarını söyledi.

ÜYELERİMİZ METAVERSE DÜNYASINA ADIM ATTI

Dijitalleşmenin önemine vurgu yapan TÜGİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, “Bugün üyelerimiz metaverse dünyasına adım attı. Uzun zamandır gündemimizde olan ama henüz herkesin deneyimleyemediği sektörün de olmasa olmazı olanı metaverse dünyasını her birlikte deneyimledik. Giyim sektörünün yıllık enerji maliyeti 3 milyar Euro bizler 100 numune üretiyoruz bunun 3 ya da 5 tanesi kabul görüyor, geri kalan çöpe atılıyordu. Dolayısıyla enerji tasarrufu, işçilik, lojistik anlamında hem yeşil dönüşüme uygun hem de çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Bütün sektörler için aslında yeşil mutabakatın imzalanmasıyla dijitalleşme ciddi önem kazandı. Önce bir kulübe ardından da AVM’ye gittim. Tekstil sektöründe sanal fuarlar için çalıştığımız için önceden bu teknolojiyi deneyimlemiştim. Ama teknoloji o kadar hızlı değişiyor ki o zaman VR gözlükleri takıp gitdiğim ortamla şu anki his, ortam çok farklı. Genç nüfusu fazla bir ülkeyiz dijitali çok iyi kullanabilirsek, yerli, milli üretebilirsek diğer ülkelere nazaran hızla öne geçeceğiz. Özellikle gençlerin ve kadın girişimcilerin dijitalle ilgilenip, metaverse dünyasına adım atmalarını diliyorum” dedi.

PARSEKER: KIYAFETLERE DOKUNDUM, KEYİFLİ BİR DENEYİMDİ

Güzel bir deneyim olduğunu aktaran TÜGİAD Bursa Şube Başkanı Ahmet Parseker ise “Bizim için önemli çünkü dünyanın geleceği burada. Genç iş insanları olarak bu teknolojiye önem vermemiz gerekiyor. Ülkemizin yarınları için bu teknolojileri özümseyip yatırıma çevirmemiz lazım. Az önce sanal ortamda açık hava bir AVM’de mağazaları gezdim. Alışveriş yaptım, kıyafetlere dokundum. Kumaşların renklerini, desenlerini gördüm, değiştirdim. Metaverse teknolojisinin bütün sektörlere uyarlanabileceğini düşünüyorum. Güzel bir deneyimdi, keyifliydi. İnsanı olduğu yerden kopartıyor, orada olduğunuz hissini veriyor” diye konuştu.

ZENGİN: METAVERSE EĞİTİM SEKTÖRÜNDE TAMAMLAYICI OLABİLİR

Bireyselleşmenin öne çıktığın belirten TÜGİAD Eskişehir Şube Başkanı Serkan Can Zengin de “Pandemiyle eğitim dijitalleşmeyle çok yoğun şekilde buluştu. Uzaktan eğitim kavramında normal bir süreçte 10 yılda yaşayacağımız gelişmeleri 2 yılda atlattık. Üstüne katarak bugüne geldik. Öğrenci ve öğretmenler buna uyum sağladı. Hatta kendini sınıfa ait hissetmediği yalnız kaldığında daha iyi çalıştığını söyleyen öğrenciler de var. Metaverse eğitimle buluşursa eğitimin öğretim kısmının bir tamamlayıcısı haline gelebilir. Belki ana unsur olamaz ama ciddi bir tamamlayıcı unsur olabilir. Benim için de ilginç bir deneyimdi, kendi dünyanızı yaratabilirsiniz. İyice bireyselleşmeye doğru gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

DURMUŞ: İHRACATA DA KATKI SAĞLAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM

TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Melih Sebastien Durmuş ise “Metaverse’i geleceğin dünyası olarak görüyoruz, ayak uydurmamız gerektiğini düşünüyorum. Pandemi nedeniyle fuarlara katılamadık, müşterilerimiz fabrikalarımızı gezemedi. Metaverse teknolojisiyle müşterilerimiz fabrikalarımızı gezebilir, biz fuarlar düzenleyebiliriz. İhracata da katkı sağlayacağını düşünüyorum. Farklı bir dünya buralarda olmak gerekiyor. Birazdan ben de deneyimleyeceğim, merak ediyorum” ifadelerini kullandı.