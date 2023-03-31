TÜİK 2021-2022 dönemi bitkisel ürün denge tablolarını açıkladı

Ankara

Türkiye'nin toplam tahıl ürünlerinde 2021-2022 piyasa döneminde yurt içi üretimin yurt içi talebi karşılama derecesi (yeterliliği) yüzde 80,3 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021-2022 dönemine ilişkin "bitkisel ürün denge tabloları"nı açıkladı.

Buna göre, toplam tahıl ürünlerinde yeterlilik derecesi söz konusu dönemde yüzde 80,3 oldu. Bu ürün grubunda en büyük paya sahip olan buğdayın yeterlilik derecesi yüzde 87,3 (durum buğdayında yüzde 151,8, diğer buğdayda yüzde 79,9) olarak kayıtlara geçti. Yeterlilik derecesi, yem sanayisinin en önemli girdilerini oluşturan arpada yüzde 66,8, mısırda yüzde 76,6 ve soyada yüzde 6 olarak hesaplandı.

Meyveler ve içecek bitkilerinde en yüksek yeterlilik derecesi yüzde 560,9 ile fındıkta gerçekleşti. Turunçgiller grubunda yer alan meyvelerin tamamında kendine yeterliliğin olduğu görüldü. Toplam çay arzının büyük bir kısmı yerli üretimden karşılanırken bu üründe yeterlilik derecesi yüzde 97,9 olarak belirlendi.

Toplam sebze ürünlerinde yurt içi üretimin yurt içi talebi karşılama derecesi yüzde 113,5 oldu. Sebzelerde en yüksek yeterlilik derecesi yüzde 124,2 ile taze havuçta tespit edilirken, domateste yüzde 123,7, taze bezelyede ise yüzde 121,5 olarak gerçekleşti.

Fındık dışında sert kabuklular grubunda yer alan ve yeterlilik tespit edilen diğer ürünler yüzde 156 ile Antep fıstığı ve yüzde 115,7 ile kestane oldu.

Turunçgiller

Turunçgiller grubundaki greyfurtun yeterlilik derecesi yüzde 260,1'i bulurken bu oran mandalinada yüzde 210,5, limonda yüzde 176 ve portakalda yüzde 172,2 olarak hesaplandı.

Kuru baklagiller

Kuru baklagillerden yeterlilik derecesi en yüksek ürünün yüzde 106,7 ile kuru fasulye olduğu belirlendi. Nohudun yeterlilik derecesi yüzde 96 olarak tespit edildi.

Yeterlilik derecesi yağlı tohumlar ürün grubundan kolzada yüzde 116,7, pamukta yüzde 101,1 ve ayçiçeğinde yüzde 59,6 düzeyinde gerçekleşti.

Şekerin yeterlilik derecesi ise yüzde 95,4 olarak kayıtlara geçti.