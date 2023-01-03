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TÜİK, aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,18 arttığını, yıllık enflasyonun ise yüzde 64,27'ye düştüğünü duyurdu.

03 Ocak 2023 Salı 10:40
TÜİK, aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; aralık ayında TÜFE'deki değişim, bir önceki aya göre yüzde 1,18, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 64,27 ve 12 iki aylık ortalamalara göre yüzde 72,31 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25,87 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 79,83 ile konut oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı aralık ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -4,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık 2022 yılı aralık ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,91 ile sağlık oldu.

2022 yılı Aralık ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 24 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 9 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 111 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 57,68, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,68 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 62,93 olarak gerçekleşti. (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
EnflasyonTÜİK
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