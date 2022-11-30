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TÜİK: Ekonomi üçüncü çeyrekte yüzde 3,9 büyüdü

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi, 2022'nin üçüncü çeyreğinde yüzde 3,9 büyüdü.

30 Kasım 2022 Çarşamba 10:49
TÜİK: Ekonomi üçüncü çeyrekte yüzde 3,9 büyüdü

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) 2022 yılı üçüncü çeyrek ilk tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,9 arttı. GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 21,6, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 13,9, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 12,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 7,6, hizmet faaliyetleri yüzde 6,9, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 4,9, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4,1, tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 1,1 ve sanayi yüzde 0,3 arttı. İnşaat sektörü ise yüzde 14,1 azaldı.

TÜKETİM HARCAMALARI YÜZDE 19,9 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,6 arttı. Üretim yöntemiyle GSYH tahmini, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 120,5 artarak 4 trilyon 258 milyar 168 milyon TL oldu. GSYH'nin üçüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla dolar bazında 241 milyar 523 milyon olarak gerçekleşti.

Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları, önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 19,9 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 8,5 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 1,3 azaldı. Mal ve hizmet ihracatı, yüzde 12,6, ithalatı ise yüzde 12,2 arttı. İş gücü ödemeleri, yüzde 96,2, net işletme artığı/karma gelir ise yüzde 123,0 arttı. İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 29,5 iken bu oran 2022 yılında yüzde 26,3 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 54,1 iken yüzde 54,8 oldu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TÜİKBüyümeIthalatIhracatEkonomi
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