TÜİK: Eylülde 113 bin 402 konut satıldı

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; konut satışları geçen yılın eylül ayına göre, yüzde 22,9 azalarak 113 bin 402 oldu. İstanbul 19 bin 89 konut satışı ve yüzde 16,8 oran ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 8 bin 812 konut satışı ve yüzde 7,8 pay ile Ankara, 6 bin 338 konut satışı ve yüzde 5,6 payla İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 40 konutla Hakkari, 49 konutla Ardahan ve 98 konutla Gümüşhane oldu. Konut satışları, geçen yılın ocak-eylül dönemine göre ise yüzde 11,4 artarak 1 milyon 57 bin 193 oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞI AZALDI

İpotekli konut satışları, geçen yılın eylül ayına göre yüzde 43 azalışla 16 bin 970 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı, yüzde 15 olarak kaydedildi. Geçen yılın ocak-eylül dönemine göre ipotekli konut satışları yüzde 25,7 artarak 228 bin 601 oldu. Eylülde ipotekli satışların 5 bin 429'u, ocak-eylül döneminde ise ipotekli satışların 60 bin 777'si ilk el satış olarak gerçekleşti. Diğer konut satışları, geçen yılın eylül ayına göre yüzde 17,8 azalıp 96 bin 432 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 85 olarak belirlendi. Diğer konut satışları, geçen yılın ocak-eylül dönemine göre ise yüzde 8 artışla 828 bin 592 oldu. İlk el konut satış sayısı, geçen yılın eylül ayına göre yüzde 18,2 azalarak 35 bin 954 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31,7 oldu. İlk el konut satışları geçen yılın ocak-eylül dönemine göre yüzde 8,7 artışla 312 bin 118 oldu. İkinci el konut satışları, geçen yılın eylül ayına göre yüzde 24,9 azalışla 77 bin 448 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı, yüzde 68,3 oldu. İkinci el konut satışları, geçen yılın ocak-eylül dönemine göre yüzde 12,6 artışla 745 bin 75 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA KONUT SATIŞINDA DÜŞÜŞ

Yabancılara yapılan konut satışları, geçen yılın eylül ayına göre yüzde 23,8 azalarak 5 bin 49 oldu. Eylül ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,5 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 1795 konut satışıyla İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 1585 konut satışıyla Antalya ve 335 konut satışıyla Mersin izledi. Yabancılara yapılan konut satışları, geçen yılın ocak-eylül dönemine göre ise yüzde 32,5 artarak 49 bin 644 oldu. Eylül ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 1196 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 592 konutla İran, 433 konutla Irak vatandaşları izledi.