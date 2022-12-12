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TÜİK: İşsizlik oranı ekimde arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayında işsizlik oranının 0,1 puan artışla yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleştiğini duyurdu.

12 Aralık 2022 Pazartesi 10:35
TÜİK: İşsizlik oranı ekimde arttı

TÜİK, Ekim 2022 iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı bir önceki aya göre 57 bin kişi artarak 3 milyon 534 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,6 iken kadınlarda yüzde 13,3 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı 229 bin kişi artarak 31 milyon 200 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık artış ile yüzde 48 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,6 kadınlarda yüzde 30,8 olarak gerçekleşti.

İş gücü, bir önceki aya göre 287 bin kişi artarak 34 milyon 734 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık artış ile yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,8 kadınlarda ise yüzde 35,5 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 21,9

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1,8 puanlık artış ile yüzde 21,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 18,2, kadınlarda ise yüzde 28,6 oldu.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 0,3 saat artarak 44,3 saat olarak gerçekleşti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TÜİKIşsizlikIşsizlik RakamlarıEkim 2022
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