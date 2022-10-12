TÜİK: Sanayi üretimi yıllık yüzde 1 arttı

ANKARA - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayında sanayi üretiminin yıllık yüzde 1, aylık yüzde 2,4 arttığını duyurdu.



TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; ağustos ayında yıllık sanayi üretimi yüzde 1 artarken sanayinin alt sektörleri incelendiğinde; 'madencilik ve taş ocakçılığı' sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 azaldı. 'İmalat sanayi' sektörü endeksi, yüzde 2,2 arttı. 'Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı' sektörü endeksi, yüzde 3,5 azaldı.



Aylık sanayi üretimi ise yüzde 2,4 artış gösterdi. Alt sektörlerde 'madencilik ve taş ocakçılığı' sektörü endeksi geçen aya göre yüzde 3,9 azalırken, 'imalat sanayi' sektörü endeksi yüzde 2,7 arttı. 'Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı' sektörü endeksi de yüzde 2,8 arttı.