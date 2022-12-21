Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.469,19
ALTIN
1.087,73
DOLAR
18,67
STERLİN
22,60
EURO
19,82
Bursa Uludağ Üniversitesi 9 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor
Bursa Uludağ Üniversitesi 9...
Dokuz Eylül Üniversitesi 10 Araştırma Görevlisi alıyor
Dokuz Eylül Üniversitesi 10...
Hazine ve Maliye Bakanlığı 50 Uzman Yardımcısı alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı...
YÖK 15 Uzman Yardımcısı alacak
YÖK 15 Uzman Yardımcısı...

TÜİK: Tarımsal girdi fiyat endeksi ekimde arttı

21 Aralık 2022 Çarşamba 15:29
TÜİK: Tarımsal girdi fiyat endeksi ekimde arttı

ANKARA - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarımsal girdi fiyat endeksinin ekimde, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 134,76, eylül ayına oranla ise yüzde 2,68 arttığını duyurdu. 

TÜİK, Ekim 2022'ye ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksini açıkladı. Buna göre; tarımsal girdi fiyat endeksinde, önceki aya göre yüzde 2,68, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 97, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 134,76 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 105,81 artış gerçekleşti. Bir önceki aya göre; tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2,34, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 5,43 artış yaşandı. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 100,96, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 140,04 artış gerçekleşti.

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 38,42 ile veteriner harcamaları ve yüzde 63,76 ile diğer mal ve hizmetler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 196,89 ile enerji ve yağlar ve yüzde 192,52 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu.

Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 0,39 ile diğer mal ve hizmetler ve yüzde 0,67 ile makine bakım masrafları oldu. Aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 6,79 ile malzemeler ve yüzde 4,11 ile enerji ve yağlar oldu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarımsal GirdiEkimTÜİK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meslek lisesinde öğrenciler, 2 yılda 3 milyon TL gelir sağladı
Meslek lisesinde öğrenciler, 2 yılda 3 milyon TL gelir sağladı
Sahte içkiden ölümlere karşı 'etil alkol'e elektronik takip
Sahte içkiden ölümlere karşı 'etil alkol'e elektronik takip
Bakan Nebati: Döviz kurlarındaki oynaklığı azalttık
Bakan Nebati: Döviz kurlarındaki oynaklığı azalttık
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans