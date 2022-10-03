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TÜİK: Tüketici fiyatları aylık yüzde 3,08 arttı

03 Ekim 2022 Pazartesi 10:04
TÜİK: Tüketici fiyatları aylık yüzde 3,08 arttı

TÜİK: Tüketici fiyatları aylık yüzde 3,08 artarken yıllık enflasyon 83,45 oldu.

(Ayrıntılar geliyor)

DHA

Son Güncelleme: 03.10.2022 10:08
Anahtar Kelimeler:
TÜİKEylül 2022EnflasyonTüketici
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