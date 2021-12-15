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Türk Hava Yolları’na 3 ayrı ödül

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Aralık 2021 Çarşamba 11:58
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Türk Hava Yolları’na 3 ayrı ödül

İSTANBUL - Türk Hava Yolları, Global Traveler dergisi okuyucularının oy verdiği okuyucu anketlerinde 5 ’inci kez “En iyi Business Class Ödülü”nü kazanarak Quint Statüsüne erişti. Aynı zamanda 6 ’ıncı kez üst üste “En İyi Havaalanı Yer Hizmetleri”, 4’üncü kez “En iyi Kurumsal Sadakat Programı” ödüllerinin de sahibi oldu.


 

Her sene düzenlenen “Global Traveler Okuyucu Anketleri” Global Traveler okuyucuları tarafından oylanıyor. Bu sene 18’incisi gerçekleşen ödüllerde dünyanın en iyi havayolu şirketleri, sadakat programları, otel ve seyahate ilişkin hizmetleri de dahil olmak üzere toplam 80 kategoride, aralarında sık uçan yolcu okuyucularının da bulunduğu 22 bin  kişi tarafından değerlendiriliyor.


 

Ödüllere ilişkin Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, “Dünyanın en iyi seyahat sağlayıcılarının yer aldığı “Global Traveler Okuyucu Anketleri”nde bu ödüllere layık görülmek onur verici. Mükemmel hizmet anlayışına kendini adamış çalışanlarımız ve Türk misafirperverliğini en iyi şekilde temsil eden Türk Hava Yolları ailesi ile gurur duyuyor, şükranlarımı sunuyorum.” diyerek duygularını ifade etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türk Hava Yollarına 3 Ayrı ödül
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