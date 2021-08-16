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TÜRK İŞ ADAMI NURİ GENEŞ , AKTAŞLAR ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI FUNDA AKTAŞ  `A AVRUPA`DAN BÜYÜK YATIRIM KREDİSİ SAĞLADI

Avrupa ` da Yaşayan Türk İş Adamı Nuri Geneş, Firmalara verdiği proje ve kredi desteği ile adından söz ettiriyor. Bankacılık Hizmetleri üzerine birçok iş alanda iş adamlarına yurt dışı kredilerinin çıkarılmasında yardımcı olan Geneş, Başarılarını yenilerini eklemeye devam ediyor. Yazılı ve görsel basında gündeminde geniş yankı bulan iş adamı Nuri Geneş, iş adamlarını çağrıda bulunarak firmasını büyütmek ve genişletmek isteyen her iş adamına mutlaka uzun vadeli ve düşük faiz ile yurt dışı krediden faydalanması gerektiğini çağrısını yapıyor.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
16 Ağustos 2021 Pazartesi 13:02
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TÜRK İŞ ADAMI NURİ GENEŞ , AKTAŞLAR ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI FUNDA AKTAŞ  `A AVRUPA`DAN BÜYÜK YATIRIM KREDİSİ SAĞLADI

ABDULLAH YİĞİT-ANKARA

Halen Avrupa `da yaşayan Türk İş Adamı Nuri Geneş, Zaman zaman Türkiye ` ye gelip Ülkemizde yatırım yapmak isteyen İş İnsanlarına teşvik yapmak için düşük kredi sağlamak için görev yapmaktadır.

Basın Tarafından da yakından takip edilen Türk İş Adamı Nuri Geneş, her sektöre yönelik uyguladığı ve hayata geçirdiği projelerle de adından söz ettiriyor.


Birçok iş adamına hazırladığı projelerle düşük faizle 20 Milyon Euro almasına olanak sağlayan iş adamı, halen iş adamlarının yurt dışı kredilerinden haberdar olmadığını ifade ederek bu kredilerden faydalanmak isteyen iş adamlarına her türlü danışmanlık hizmetini vereceğini söylüyor.

Geçtiğimiz günlerde Aktaşlar Şirketine hazırladığı proje ile 20 milyon Euro `luk yurt dışı kredi almasını sağlayan Geneş, bunun 10 yıl geri ödemesi ile Türkiye `ye kazandırdıklarının altını çiziyor.

Aktaşlar Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Funda Aktaş  ` da yaptığı açıklamada

Yurtdışı kredilerden bugüne kadar haberimiz yoktu. Bize bu yolu açan ve destek sağlayan değerli iş adamı Sayın Nuri Geneş `e sonsuz teşekkür ediyorum dedi.

Kurumsal olan tüm firmaların mutlaka danışmanlık hizmeti almasının gerektiğini hatırlatan iş adamı Geneş, Ülkemiz Benim için çok şey ifade ediyor. Yeni İş imkânları ve istihdamın yaratılmasında katkılarım olursa bu benim için en büyük zenginliktir. Bu hizmet aşkı ile çalışmalarıma hız vereceğim dedi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Türk Iş AdamıNuri GeneşAktaşlar şirketi
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