Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 32
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1124
ALTIN
466.298
DOLAR
7.7794
STERLİN
10.0862
EURO
9.0708
Fenerbahçe'de derbinin üzüntüsü yaşanıyor
Fenerbahçe'de derbinin üzüntüsü yaşanıyor
Evde karantina sürecinde bunlara dikkat
Evde karantina sürecinde bunlara dikkat
MSB'den' Azerbaycan' paylaşımı
Son Dakika
MSB'den' Azerbaycan' paylaşımı
NYT: Trump 10 yıldır hiç vergi ödemedi
Son Dakika
NYT: Trump 10 yıldır hiç...

Türk kimya firmasından uluslararası başarı

Türkiye'nin kimyasal madde üreticisi Akkim, sürdürülebilirlik alanında yeni bir başarıya imza attı. Uluslararası sürdürülebilirlik derecelendirme sağlayıcı Together for Sustainability’nin denetimine giren şirket, performansını başarılı bir skorla taçlandırdığını duyurdu.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
28 Eylül 2020 Pazartesi 14:37
0 Okunma
Türk kimya firmasından uluslararası başarı

İSTANBUL - Kaynakların ölçülü kullanımı, yatırımların yönlendirilmesi, kurumsal değişimin çevreyle uyum sağlaması ve insan ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacını taşıyan sürdürülebilirlik, önemini her geçen yıl biraz daha artırıyor. Özellikle, Kovid-19 pandemisi sürecinde, kurumlar daha etkili bir sürdürülebilirlik performansına erişebilmenin yollarını aramaya başladı.

Sürdürülebilirlik alanında yüksek performans hedefiyle çalışmalarını sürdüren Ak-Kim Kimya, uluslararası Together for Sustainability (Sürdürülebilirlik için Birlikte–TfS) denetimlerini başarıyla tamamladı. Akkim de tüm tesisleriyle beraber katıldığı Together for Sustainability (Sürdürülebilirlik için Birlikte–TfS) denetim süreçlerinde yüzde 96 uyum göstererek, sürdürülebilirlik performansını bir üst düzeye taşıdı. Diğer yandan, Akkim’in “Sürdürülebilirlik Kimyamızda Var” mottosu hazırladığı, Global Reportive Initiative tarafından da kabul görmüş 2018-2019 yıllarına ait “Sürdürülebilirlik Raporu”u da yayımlandı.

ULUSLARARASI KİMYA SEKTÖRÜ DERECELENDİRME SAĞLAYICI: TFS

Küresel düzeyde tanınan denetim yapılanması TfS, kimya sektöründe iş sürdürülebilirliği derecelendirmeleri sağlıyor. 2011’de kurulan yapılanmanın amacı; sürdürülebilirlik performansı konusunda şeffaflık yaratmak ve kimya endüstrisinin değer zinciri boyunca çevresel ve sosyal koşulların iyileştirilmesine katkı sunmak olarak belirtiliyor.

26 üyeye sahip TfS’nin kurumları değerlendirme metodolojisi; sürdürülebilirlik ilkelerini kurumsal sürdürülebilirlik kriterlerine göre yorumlamaya dayanıyor. Bu ölçütlerse, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Üçlü Sorumluluk (Responsible Care), Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi, Küresel Raporlama İnisiyatifi Standatları, ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Standardı, Çevreye Duyarlı Ekonomi Koalisyonu (CERES) Yol Haritası ve Birleşmiş Milliyet İş ve İnsan Hakları Yol Gösterici İlkeleri’yle belirleniyor.

Şirketlerin, iş ve yönetim sistemlerinin bu alandaki entegrasyonunu değerlendiren TfS; yönetim, çevre-sağlık, güvenlik-işçi ve insan hakları-yönetişim başlıklarını göz önünde bulunduruyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiyenin Kimyasal Madde üreticisi AkkimSürdürülebilirlikUluslararası Başarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Salgın döneminde tekstil sektörü e-ticarete yöneldi
Salgın döneminde tekstil sektörü e-ticarete yöneldi
Bakan Albayrak: Yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız
Bakan Albayrak: Yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız
Bakan Selçuk: 83 bin annemize 36,7 milyon TL doğum yardımı yapacağız
Bakan Selçuk: 83 bin annemize 36,7 milyon TL doğum yardımı yapacağız
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans