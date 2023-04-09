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Türk özel sektörü yurt dışı tarımsal yatırımlarını "ülke masaları" ile artıracak

Tarım ve Orman Bakanlığı, özel sektör eliyle diğer ülkelerde tarımsal yatırımların ve ihracatın artırılması amacıyla "ülke masaları" oluşturdu.

09 Nisan 2023 Pazar 13:37
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Türk özel sektörü yurt dışı tarımsal yatırımlarını "ülke masaları" ile artıracak
Ankara

İklim değişikliği ve uluslararası krizler ülkeleri tarımsal üretim konusunda yeni arayışlara iterken, Tarım ve Orman Bakanlığı da Türk iş insanlarının bilgi birikiminin "kardeş ve gönüldaş" ülkelere aktarılarak gıda arz güvenliğinin sağlanması ve tarımsal üretim ve ihracatın artırılması için önemli bir adım attı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin talimatı üzerine ilk etapta "kardeş ve gönüldaş" 12 ülkede tarımsal üretimi geliştirmek, Türk iş insanlarına bu ülkelerdeki tarımsal üretim olanaklarını tanıtmak ve yerli tarım sektörünün bilgi ve birikimini bu ülkelere aktarmak amacıyla "ülke masaları" oluşturuldu.

Bu ülkeler arasında Azerbaycan, Cezayir, Çad, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Moritanya, Özbekistan, Pakistan, Türkmenistan ve Venezuela yer aldı. Uruguay, Gana ve Sırbistan için de yatırımcı rehberlerinin kısa sürede sunulması planlanıyor.

"Ülke Masaları Tarım Sektörü Yatırımcı Rehberi" ile söz konusu bölgelerde özel sektör kanalıyla yatırım olanaklarının geliştirilmesi ve ihracatın artırılması hedefleniyor.

Ülkedeki atıl tarım arazilerinin kullanımı, ekilmeyen arazilerin değerlendirilmesi yönünde yeni bir yasal düzenlemeye giden Bakanlık, özel sektör eliyle yürütülecek yurt dışı yatırımlarına rehberlik ederek de ürün çeşitliliğinin artırılmasını amaçlıyor.

Rehber ile tarım ürünleri ihracatçıları ve yurt dışında tarım sektörüne yatırım yapmak isteyen iş insanları için Bakanlık bünyesinde hızlı, kapsamlı ve doğru bilgi edinme imkanı sağlanıyor.

Yatırımcılar, rehberdeki iletişim bilgileri üzerinden ilgili ülke masası uzmanına ulaşarak, planladıkları yatırımlar ve dış ticaret konusunda bilgi alabiliyor.

Rehberde ülkelerdeki yatırım ortamına ilişkin bilgilere yer verildi

Çalışma hazırlanırken Bakanlık genel müdürlükleri ve ilgili birimleri, Ticaret ve Dışişleri bakanlıklarıyla koordineli hareket edildi. Yatırım rehberi yayımlanmadan önce verilerin güvenilirliği için ilgili ülkelerin büyükelçilikleri ile istişarelerde bulunuldu.

Rehberde, bitki, hayvan ve ormancılık sektörlerindeki üretim miktarları ve verim bilgilerinden ülkelerdeki yatırım ortamı, iklim koşulları, nüfus yapısı ve iş insanlarının yatırım yapabileceği sektörlere kadar tüm bilgiler yer alıyor.

Rehberle Türkiye ve hedef ülke arasındaki tarım ürünleri ticaretinin halihazırdaki durumu ve yıllara göre değişimi, hedef ülkedeki mevcut siyasi, sosyal ortam ve pazara erişim imkanlarına da ulaşılabiliyor.

Ayrıca belirlenen hedef ülke özelinde, tarım veya tarıma dayalı alt sektör, ürün üretimi ve ihracı, yatırım ortamı ve bankacılık ile vergilendirme sistemine yönelik çeşitli bilgilere de erişilebiliyor.

Söz konusu rehbere, Bakanlığın internet adresi ana sayfasında yer alan ilgili sekme, "https://www.tarimorman.gov.tr/ABDGM/Menu/162/Ulke-Masalari" internet adresi ya da TarımCebimde mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
TarımveOrmanBakanlığıBakanVahitKirişçiÜlkemasaları
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