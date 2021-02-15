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Türk şirketten Hollanda ve Polonya’ya 40 milyon dolarlık enerji yatırımı

Zeren Group, Avrupa’da gerçekleştireceği yenilenebilir enerji yatırımları için harekete geçti. Grup, Hollanda ve Polonya’ya 40 milyon dolar değerinde enerji yatırımı yapacağını duyurdu.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Şubat 2021 Pazartesi 11:36
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Türk şirketten Hollanda ve Polonya’ya 40 milyon dolarlık enerji yatırımı

İSTANBUL - Zeren Group, Avrupa’da gerçekleştireceği yenilenebilir enerji yatırımları için harekete geçti. Mali müşavirlik, inşaat, gayrimenkul, medya, açık hava reklamcılığı, bilgi teknolojileri ve otomotiv sektörlerinde yarım asra yakın süredir çözümler sunan grup, Avrupa’da yenilenebilir enerji yatırımlarına imza atacak. Holdingden edinilen bilgiye göre bu kapsamda Hollanda ve Polonya’da 40 milyon dolarlık güneş ve rüzgar enerjisi yatırımları gerçekleştirilecek.
 

“İNGİLTERE VE KARADAĞ’DAN SONRA SIRA HOLLANDA VE POLONYA’DA “

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Zeren Group CEO’su Mustafa Yiğit Zeren, “Tüm yatırımlarımızda, potansiyelimizin karşılığını bulabileceğimize inandığımız ve olası fikirleri fırsata çevirebileceğimiz bir anlayışı benimsiyoruz. 2021’de de yurt dışı yatırımlarımıza devam edeceğiz. Uzun süredir gündemimizde olan Hollanda ve Polonya’da yenilenebilir enerji yatırımları konusunu pandemi döneminde hızlandırdık. Bu ülkelerde, güneş ve rüzgar enerjisine yapacağımız yatırımlarla Zeren Group olarak, ülkemize milli gelir sağlama misyonumuzu sürdüreceğiz. En önemlisi de dünya şirketi olma yolunda bir büyük adım daha atacağız” şeklinde konuştu.

“HEDEF ÖNÜMÜZDEKİ 3 YILDA 50 MW’LİK PORTFÖYE ULAŞMAK”

Özellikle enerji ve turizm alanında gerçekleştirecekleri yeni yatırımlarla büyümeye devam edeceklerinin altını çizen Mustafa Yiğit Zeren, “Pandemi sürecinde, uzun vadeli yatırımlarımızı daha geniş çapta ele alarak organize ettik. Zeren Group olarak 2021 yılında uluslararası yatırım ve stratejik alanlarda büyüme hedefindeyiz. Bu kapsamda öncelikle ele aldığımız sektörlerin başında yenilenebilir enerji yatırımları geliyor. Özellikle güneş enerjisi alanında gelişen teknolojilerin getirdiği maliyet avantajları, yatırımları pozitif olarak ayrıştırıyor. Şu anda Hollanda, Ukrayna ve Romanya başta olmak üzere birkaç Avrupa ülkesinde yenilenebilir enerji projelerini geliştiriyoruz. Bu alanda enerji sektörünün önemli uluslararası oyuncuları ile iş birliği halindeyiz. Hedefimiz önümüzdeki 3 yıllık dönemde 50 MW’lik bir portföye ulaşmak” ifadelerini kullandı.

“GELECEK YENİLENEBİLİR ENERJİDE”

Yenilenebilir enerji kaynaklarının dünyanın geleceği için hayati öneme sahip olduğunu belirten Mustafa Yiğit Zeren, “Dünyanın enerji tüketimi giderek artarken fosil yakıt kaynakları da sürekli azalıyor. Her yıl bir öncekinden daha fazla enerji tüketiyoruz. Oluşan bu yüksek talebin karşılanması için yenilenebilir enerji kaynaklarından maksimum düzeyde faydalanmalıyız. Zeren Group olarak biz geleceğin yenilenebilir enerjide olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple güneş ve rüzgara yatırım yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.


“TÜRKİYE SALGINA KARŞI BAŞARIYLA MÜCADELE EDİYOR”

Son olarak salgın sürecinde holdingin nasıl pozisyon aldığına da değinen Mustafa Yiğit Zeren sözlerini şöyle noktaladı:

“Koronavirüs salgını sadece Türkiye’yi değil tüm dünyayı etkiledi. Ancak ekonomi ve sağlık alanında koronavirüse karşı başarıyla mücadele eden devletimizin işletmelere verdiği desteği memnuniyetle karşıladık. Biz güçlü yapımız sayesinde bu dönemde ekonomik destek paketlerinden faydalanmadık. İhtiyacı olan kurumların desteklerden faydalanmasının daha doğru olduğunu düşündük. Zor günler elbet geçecek. Önemli olan bu dönemde toplum sağlığını korumak ve iş kaybını azaltmak. Devletimiz de herkesin işini bir şekilde güvence altına aldı.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türk şirketHollandaPolonyaEnerji Yatırımı
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