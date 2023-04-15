Türkiye, Azerbaycan'a en çok turist gönderen ilk 5 ülkeden biri

İstanbul

Azerbaycan Turizm Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Bahruz Asgarov, geçen yıl Türkiye'den Azerbaycan'a 311 bin turist gittiğini belirterek, "Türkiye, Azerbaycan'a en çok turist gönderen ilk 5 ülkenin içerisinde bulunuyor. Bu da Türkiye'nin Azerbaycan turizmi için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor." dedi.

Asgarov, 26. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Fuarı'nda (EMITT), fuarın kendileri için oldukça güzel başladığını ifade ederek, fuara Azerbaycan Turizm Ofisi, Azerbaycan'dan seyahat acenteleri, otel işletmeleri ve Azerbaycan Hava Yolları'nın katıldığını bildirdi.

Asgarov, fuar dolayısıyla hem Türkiye'den meslektaşları ile görüşme fırsatı bulduklarını hem de Türkiye'den gelebilecek potansiyel misafirler ile irtibat kurduklarını aktardı.

İstatistiklere bakıldığında geçen yıl Türkiye'den Azerbaycan'a 311 bin turist gittiğini belirten Asgarov, "Türkiye, Azerbaycan'a en çok turist gönderen ilk 5 ülke içerisinde bulunuyor. Bu da Türkiye'nin Azerbaycan turizmi için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Türkiye'den daha çok turist ağırlama potansiyelimiz var. Azerbaycan ile Türkiye arasında misafirler sadece kimlikle seyahat edebiliyor. Vize ve pasaporta ihtiyaç yok." diye konuştu.

"Azerbaycan vatandaşlarının Türkiye'nin doğu şehirlerini ziyaretleri kolaylaşacak"

Bahruz Asgarov, Azerbaycan'ın, doğal ve tarihi güzellikleri ile önemli bir turizm lokasyonu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yaz ve kış turizmi, sağlık turizmi açısından önemli altyapı ve üstyapı yatırımlarımız bulunuyor. Başkent Bakü hem çağdaş hem tarihi mimarisi ile turistlerin ilgisini çekiyor. Azerbaycan'a gelen turistler kuzey istikametinde Quba ve Qusar şehirlerini kış turizmi için tercih edebilirler. Azerbaycan'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde 3 eser bulunuyor. Şirvanşahlar Sarayı ve Kız Kulesi ile birlikte İçerişehir... Son olarak da 2019'da Şeki Hanları Sarayı ile birlikte Şeki'nin tarihi merkezi listeye dahil edildi. Şeki şehri, tarihi İpek Yolu üzerinde bulunduğu için turistlerin ilgisini çeken bir merkezdir."

Şamahı şehrinin, Türk Devletleri Teşkilatı'nca "Türk dünyası 2023 turizm başkenti" seçildiğini hatırlatan Asgarov, Şamahı'da birçok etkinliğin gerçekleşeceğini bildirdi.

Zengezur Koridoru'nun açılmasıyla turizm hareketliliğinin artacağını dile getiren Asgarov, "Zengezur Koridoru ile turistlerin kara yoluyla gelmesi kolaylaşacak. Aynı zamanda Azerbaycan vatandaşlarının da Türkiye'nin doğu şehirlerini ziyaretleri kolaylaşacak." dedi.