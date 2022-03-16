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"Türkiye bazı yatırımları kendine çekebilir"

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
16 Mart 2022 Çarşamba 15:21
"Türkiye bazı yatırımları kendine çekebilir"

ANKARA - ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Myron Brilliant, "ABD'li bazı şirketler Rusya'dan ayrıldı; bazıları operasyonlarını, faaliyetlerini askıya aldı. Bu sayı beklediğimizden çok daha hızlı artıyor. Türkiye, bazı yatırımları ticareti kendine çekebilir" dedi.

ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Brilliant, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geldi. Brilliant, TOBB ve ABD Ticaret Odası arasında ticaretin gelişmesine yönelik düzenlenen mutabakat zaptı imza töreni ve çalışma yemeğine katıldı. Programda, ABD Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake ve Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu da yer aldı. TOBB'daki programda konuşan Hisarcıklıoğlu, Türkiye-ABD'nin ticaretini iki müttefik ülkeye yakışır seviyeye çıkarmaları gerektiğini söyleyerek, "Tekrar vurgulamak istiyorum. Türk ve ABD iş dünyası, 100 milyar dolarlık ticaret hedefini başarabilecektir. Bu hedefin gerçekçi olduğuna inanıyoruz. Türkiye'de ABD'li yatırımcılar için ciddi fırsatlar vardır. Bu noktada, ABD'li yatırımcıları Türkiye'yi bir yatırım ve ticaret üssü olarak değerlendirmeye davet ediyorum. ABD Ticaret Odası ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu alanlardaki iş birliğimizi genişletmek istiyoruz. Bu konularda siyasilerimizden de bazı beklentilerimiz var. Türkiye ile ABD arasında bir Serbest Ticaret Anlaşması veya benzeri etkisi olacak tercihli ticaret anlaşması imzalanmalı. Türkiye, 'section 232' kapsamı dışında tutulmalı. Zira Türk iş dünyası, bu uygulamadan ciddi zarar görmektedir. İkili ticaretimizi olumsuz etkileyen bu konunun bir an evvel çözüme kavuşturulmasında destek istiyoruz. Türkiye müteahhitlik sektöründe son derece başarılıdır. Türk ve ABD firmaları, üçüncü ülkelerde ortak projelere de imza atmıştır. Bu çerçevede ABD müteahhitlik piyasası Türk firmalarına da açılmalıdır" dedi.

BÜYÜKELÇİ FLAKE: RUSYA'DAKİ ABD'Lİ ŞİRKETLER TÜRK PAZARINI DÜŞÜNMELİ

ABD Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake ise Rusya'daki ABD'li şirketlere çağrı yaparak, "Rusya'da iş yapan Amerikan şirketler, Türk pazarını düşünmeli. Bu Türkiye için fırsat olabilir. Yabancı yatırımcıyı çekip, tutabilmenin en önemli koşullarından biri; iş yapma ortamının istikrarlı olması. 2021 yılında ikili ticaret 28 milyar dolara ulaşmış, Türkiye-ABD ticareti için bu çok etkileyici. Türkiye-ABD ikili ticareti arttırmak için daha fazla şey yapabiliriz. ABD firmalarının Türkiye'de yatırım istekliliğine baktığımda uzun vadede Türk ekonomisine olumlu dönüşler olduğunu söylemek mümkün. Birtakım kaygılar, doğrudan yatırım potansiyelini düşük tutacaktır. Umuyorum ki Türkiye bu kaygıları giderecek ve yabancı yatırımcılara çok daha çekici ülke haline gelecektir. ABD'de de çok fazla yatırım yapan Türk şirketler var" diye konuştu.

BRİLLİANT: TÜRKİYE'NİN ALTYAPISINI İYİLEŞTİRMESİ GEREK

ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Myron Brilliant da Türkiye'nin bazı yatırımları ve ticareti kendine çekebileceğini belirterek, şunları söyledi: 

"ABD'li bazı şirketler Rusya'dan ayrıldı; bazıları operasyonlarını, faaliyetlerini askıya aldı. Bu sayı beklediğimizden çok daha hızlı artıyor. Bu şirketler, kendi kararlarını kendilerini aldı. Her geçen hafta pek çok ABD'li şirketin ayrıldığını görüyoruz. Sadece ABD'li şirketler değil; Japon ve Avrupa'daki şirketler de bunu yapıyor. Türkiye bazı yatırımları, ticareti kendine çekebilir. Elbette Putin de bu pazardan ayrılan firmaları tehdit edince bu durum onların oradan ayrılmasını engellemiyor. Türkiye kendisi bu konuda ne yapmak istiyor, kendisi bunu göz önüne alması lazım. Türkiye'nin elbette dijital çerçevesini, altyapısını iyileştirmesi gerekiyor. Yatırım yapma ortamını sağlaması gerekiyor ama işgal ile ortaya çıkan zorluk ile Türkiye'nin buradan yararlanması gereken çeşitli fırsatların da olduğunu düşünüyoruz. Bu mesele uzun süredir devam eden, durumu zorlayıcı kılan bazı şeyler var. Bunları iki ülke liderlerinin oturup konuşması gerektiğini düşünüyorum, CATSA bunlardan biri." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Myron Brilliant
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