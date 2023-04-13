Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
5.176,36
ALTIN
1.260,19
DOLAR
19,33
STERLİN
24,26
EURO
21,35
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Son Dakika
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN...
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE...
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ
Son Dakika
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET...
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE SATIN ALINACAKTIR İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
Son Dakika
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE...

Türkiye'de motorlu kara taşıtları 2021'de 329,6 milyar kilometre yol katetti

Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarınca 2021'de katedilen yol, 329 milyar 591 milyon kilometre oldu.

13 Nisan 2023 Perşembe 12:39
0 Okunma
Türkiye'de motorlu kara taşıtları 2021'de 329,6 milyar kilometre yol katetti
Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin taşıt-kilometre istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları tarafından 2021'de 329 milyar 591 milyon kilometre yol katedildi. Toplam taşıt-kilometrekarenin yüzde 54,3'ü otomobiller, yüzde 21,4'ü kamyonetler, yüzde 12,5'i kamyonlar, yüzde 4,4'ü motosikletler, yüzde 4,1'i minibüsler ve yüzde 3,3'ü otobüsler tarafından yapıldı.

Toplam taşıt sayısı 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 4,7 artarken toplam taşıt-kilometre yüzde 9,6 arttı. Taşıt sayısı motosikletlerde yüzde 6,6, otomobillerde yüzde 4,6, kamyonetlerde yüzde 4,5 ve kamyonlarda yüzde 3,1 arttı, otobüslerde ve minibüslerde yüzde 1,7 azaldı.

Taşıt-kilometre ise otobüslerde yüzde 22,6, minibüslerde yüzde 21,6, motosiklet ve kamyonetlerde yüzde 11,4, otomobillerde yüzde 9,4 ve kamyonlarda yüzde 1,5 arttı.

Söz konusu dönemde otobüslerin 51 bin 459, kamyonların 46 bin 643, minibüslerin 28 bin 142, kamyonetlerin 17 bin 161, otomobillerin 13 bin 48 ve motosikletlerin 3 bin 847 kilometre yaptığı hesaplandı.

Otomobiller tarafından 2021'de katedilen mesafe taşıtların yakıt türlerine göre incelendiğinde, toplam taşıt-kilometresinin yüzde 50'si dizel, yüzde 30,9'u LPG ve yüzde 19,1'i benzin yakıtlı otomobiller tarafından yapıldı.

En fazla yol yüzde 36,5'lik oranla taşıt filosunun yüzde 48,1'ini oluşturan 12 yaş ve üstü taşıtlar tarafından alındı. Bunu sırasıyla yüzde 23,4 ile 4-7 yaş, yüzde 22,2 ile 0-3 yaş ve yüzde 17,9 ile 8-11 yaş grubu taşıtlar takip etti.

Söz konusu oran otomobillerde, 12 yaş ve üstü olanlar için yüzde 34,8, 0-3 yaş için yüzde 25,1, 4-7 yaş için yüzde 24,5 ve 8-11 yaş için yüzde 15,6 olarak kayıtlara geçti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Motorlukarataşıtları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Toplanan inek sütü miktarı şubatta yıllık bazda yüzde 0,5 artarak 793 bin 384 ton oldu
Toplanan inek sütü miktarı şubatta yıllık bazda yüzde 0,5 artarak 793 bin 384 ton oldu
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 44,38 olarak ölçüldü
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 44,38 olarak ölçüldü
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans