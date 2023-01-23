Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.557,36
ALTIN
1.162,61
DOLAR
18,81
STERLİN
23,34
EURO
20,49
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanları alacak
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanları...

Türkiye'den Kuzey Afrika'ya 2022'de 13,1 milyar dolarlık ihracat

Geçen yıl Türkiye'den Kuzey Afrika ülkelerine yapılan ihracatta kimyevi maddeler ve mamulleri, çelik, hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörleri ön plana çıktı.

23 Ocak 2023 Pazartesi 12:37
Türkiye'den Kuzey Afrika'ya 2022'de 13,1 milyar dolarlık ihracat

İSTANBUL - Türkiye'nin Kuzey Afrika ülkelerine ihracatı, geçen yıl 2021'e göre yüzde 5,1 artarak 13 milyar 148 milyon dolar oldu.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, 2022'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 12,9 yükselerek 254 milyar 210 milyon dolar oldu.

2022'de Fas'a 2 milyar 968 milyon dolar, Cezayir'e 1 milyar 914 milyon dolar, Tunus'a 1 milyar 505 milyon dolar, Libya'ya 2 milyar 408 milyon dolar, Mısır'a 3 milyar 928 milyon dolar ve Sudan'a 423 milyon dolar olmak üzere Kuzey Afrika ülkelerine 13 milyar doların üzerinde dış satım yapıldı.

Geçen ay ise Mısır'a 348,9 milyon dolar, Fas'a 212,9 milyon dolar, Cezayir'e 183 milyon dolar, Libya'ya 212,3 milyon dolar ve Sudan'a 47,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

En fazla ihracat yapan sektörler

Geçen yıl Cezayir'e en yüksek ihracatı yüzde 29,5 artış ve 330,1 milyon dolar ile kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü, Fas'a yüzde 21,1 artış ve 633,4 milyon dolar ile çelik sektörü, Mısır'a yüzde 23 artış ve 806,2 milyon dolar ile kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü, Tunus'a yüzde 6,5 artış ve 250,4 milyon dolar ile çelik sektörü, Libya'ya yüzde 45,6 artış ve 365,1 milyon dolar ile hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü, Sudan'a ise yüzde 110,7 artış ve 126,1 milyon dolar ile hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü yaptı.

Kuzey Afrika ülkelerine geçen yıl en çok ihracat yapan il İstanbul oldu. İstanbul'dan Cezayir'e 991 milyon dolar, Fas'a 1 milyar 250 milyon dolar, Mısır'a 1 milyar 721 milyon dolar, Tunus'a 698,9 milyon dolar, Libya'ya 1 milyar 305 milyon dolar ve Sudan'a 153,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kuzey AfrikaIhracatTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emtia piyasası fiyatlamaların zorlaştığı bir haftayı geride bıraktı
Emtia piyasası fiyatlamaların zorlaştığı bir haftayı geride bıraktı
Yerli turistler geçen yılın üçüncü çeyreğindeki seyahatlerinde 63,4 milyar lira harcadı
Yerli turistler geçen yılın üçüncü çeyreğindeki seyahatlerinde 63,4 milyar lira harcadı
Tüketici güven endeksi son 16 ayın en yüksek seviyesine çıktı
Tüketici güven endeksi son 16 ayın en yüksek seviyesine çıktı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans