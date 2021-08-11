Türkiye Dijital Vergi Dairesi kuruluyor, Yapay zekalı Dijital Vergi Asistanları geliyor

HABER: DİNÇER KARACALAR



Ekonomi reformu çerçevesinde, yatırımcıların önü açılırken vergi düzenlemelerinin sadeleştirilmesi ve dijitalleşen işlemlerle birlikte 24 saat açık vergi dairesi hizmetine geçilmesi hedefleniyor. Dijital Vergi Dairesi’nde, vatandaşlardan gelebilecek olası sorulara yapay zekalı dijital vergi asistanları yanıt verecek ve aynı zamanda vergi dairelerinde vatandaşları bezdiren uygulama farklılıkları ve bürokrasi de sona ermiş olacak.

Vergi mükellefleri, Dijital Vergi Dairesi sayesinde, zaman ve mekan bağımsız, ödemelerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek. Ayrıca, vergi iadesi incelemeleri, tebligatlar, tutanaklar, raporlama işlemleri elektronik ortamda hızlı bir şekilde tamamlanabilecek. Yasa ile birlikte vergi işlemlerinde de dijital dönüşüm sağlanacak.

Yasa kapsamında, 850 bin esnaf gelir vergisinden muaf olacak

Türkiye Dijital Vergi Dairesi’nin kurulmasına yönelik yasa çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, 850 bini aşkın esnafın, gelir vergisinden muaf olması ve beyan yükümlülüklerinin kaldırılmasına dair yasal düzenlemenin de Aralık sonunda TBMM’ne sunulması planlanıyor. Buna göre, marangoz, tornacı, çay ocağı işletmecisi, terzi, tamirci, kuaför, tesisatçı gibi basit usulde vergilendirilen esnaflar, gelir vergisinden muaf olurken, beyan yükümlülükleri de kaldırılmış olacaktır.

Vergi sisteminde vatandaş odaklı reform adımları için kolları sıvayan Hazine ve Maliye Bakanlığı, ödeme gücüne göre artan oranda vergilendirmeyi esas alacak. Vergi Usul Kanunu, gönüllü uyumu teşvik edilecek şekilde düzenlenecek.

Aynı zamanda, kamuya süresinde ödenmeyen borçların tek bir idare tarafından tahsil edilmesine yönelik çalışmanın da bu yılın sonuna doğru uygulamaya alınması planlanıyor.

Bir diğer konuda, küresel yatırımcılar için çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları revize ediliyor ve birden fazla ülkeyi ilgilendiren vergisel sorunların çözümünde diğer ülkelerle birlikte “karşılıklı anlaşma yöntemi” kullanılacak.

e-Belge ile başlayan dijital dönüşüm süreci, Türkiye Dijital Vergi Dairesi ile devam edecek

Türkiye’de, 2014 yılı Nisan ayında, zorunluluğu bulunan işletmelerin e-Fatura uygulamasına geçmesiyle başlayan e-Dönüşüm süreci, aradan geçen 7 yılda global ölçekte başarıya imza atarak, önemli bir yol aldı. 2021 yılı Haziran ayı itibariyle, ülkemizde e-Fatura kullanan firma sayısı 427 bine ulaştı. Elektronik belge kullanımı ve elektronik defter kullanımının kademeli olarak yaygınlaştırılmasıyla, vergi kayıplarının azaltılması hedefleniyor ve sürecin Haziran 2022’ye kadar tamamlanması planlanıyor.

2020 yılında, Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ercan Öztemel’in önderliğinde UyumAkademi’de başlatılan yapay zeka eğitim serileri büyük ilgi gördü. Bu serilere katılan dinleyiciler, yapay zeka ile ilgili bilgilenirken, merak ettikleri soruların cevaplarını da öğrenme şansını yakaladılar. Yapay zeka çözüm ve ürünleri hayatımızın her alanında kullanarak operasyonel iş yükünü azalıyor, verimliliğimiz artıyor.

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