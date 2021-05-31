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Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7.0 büyüdü

Türkiye'de gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 7.0 ve bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.7 büyüdü.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
31 Mayıs 2021 Pazartesi 11:41
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Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7.0 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2021 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; 

- bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 18.1, 

- diğer hizmet faaliyetleri yüzde 14.4, 

- sanayi yüzde 11.7, 

- tarım yüzde 7.5, 

- hizmetler yüzde 5.9, 

- mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 5.3, 

- kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3.7,  

- finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 2,9, 

- inşaat yüzde 2,8 ve gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2.4 yükseldi.

Üretim yöntemiyle GSYH cari fiyatlarla yıllık bazda yüzde 29.1 artarak 1 trilyon 386 milyar 347 milyon liraya yükseldi. GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla dolar bazında ise 188 milyar 65 milyon olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları, aynı dönemde yüzde 7.4, devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 1.3, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 11.4 arttı.

Aynı dönemde mal ve hizmet ihracatı, yüzde 3.3 artarken, ithalatı yüzde 1.1 azaldı.

Bu dönemde, işgücü ödemeleri, yüzde 16, net işletme artığı/karma gelir ise yüzde 39.1 arttı.

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı da aynı dönemde, yüzde 39'dan yüzde 35.5'e gerilerken, net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 41.9'dan yüzde 45.8'e yükseldi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TÜİKBüyümeVeri
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