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Türkiye ile Rusya arasındaki e-ihracat artacak 

Rusya’nın ilk B2B e-ticaret platformu olduğu belirtilen Global Rus Trade’in Karadeniz Bölgesindeki Kobiler için düzenlediği e-ticaret ve e-ihracat semineri, 108 ülkenin katılımıyla online olarak gerçekleştirildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
24 Eylül 2020 Perşembe 10:34
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Türkiye ile Rusya arasındaki e-ihracat artacak 

Türkiye’nin e-ihracat potansiyeli açısından önem taşıyan seminerde ilk defa bir Türk şirketin de yer aldığı kaydedildi. Seminerin ev sahipliğini üstlenen Global Rus Trade Yönetim Kurulu Başkanı Anna Nesterova, “Türkiye'nin potansiyelini biliyoruz ve e-ihracat ile ilgili yatırımların hız kazanmasını istiyoruz” dedi. 

Global Rus Trade tarafından düzenlenen Karadeniz Bölgesindeki Kobiler için E-ticaret ve E-ihracat semineri, 21 Eylül Pazartesi günü dijital ortamda gerçekleştirildi. Seminer, koronavirüs nedeniyle bu yıl Zoom uygulaması üzerinden online olarak düzenlendi. Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin e-ihracat ve e-ticaret konularını masaya yatırmak amacıyla bir araya geldiği etkinliğe 108 ülkeden 2 bin 443 şirket katıldı. Türkiye’deki KOBİ'lerin e-ticaret ve e-ihracat adımlarına dair tüm detayları, etkinlikte Türkiye'yi temsilen yer alan yerli e-ticaret altyapı sağlayıcısı IdeaSoft paylaştı. Söz konusu etkinlikte Türkiye ilk kez yerli bir şirket tarafından temsil edildiği belirtilirken, IdeaSoft CEO'su Seyhun Özkara da kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. 

ONLARCA İŞ İNSANI E-TİCARETE YÖNELİK TAVSİYELERİNİ PAYLAŞTI 

Karadeniz bölgesindeki firmalar için düzenlenen online seminerde Karadeniz bölgesindeki e-ticaret gelişim trendleri, KOBİ'lerin dış pazarlara girerken karşılaştıkları temel problemler, bunları ortadan kaldırmanın yolları, e-ticaret, ürün ve hizmet kanallarını artırma ve tanıtma yöntemleri, sektöründe başarılı ve deneyimli onlarca iş insanının tavsiyeleriyle ele alındı. Seminer, uluslararası B2B platformunun sınır ötesi e-ticaret için yürüttüğü BSPPF destekli “KOBİ'ler için E-Ticaret Fırsatları: İhracatın Arttırılması ve Yeni Pazarların Açılması” projesini de tamamlayacak. 

SEYHUN ÖZKARA: KOBİ’LER ÜRÜNLERİNİ DİLEDİKLERİ ÜLKEYE DİL BİLMEDEN İHRAÇ EDEBİLİR 

Seminerin özellikle KOBİ’lerin yurt dışına satış yapması için kargo (lojistik) ve ödeme sistemleri konularında işbirliği zemini için kritik önem taşıdığını ifade eden IdeaSoft CEO’su Seyhun Özkara, Ideaexport platformuna dair detayları ilk kez paylaştı. Özkara, “Türkiye e-ticarette yıldan yıla ivme kazanıyor. IdeaSoft alt yapısını kullanan 9 bin 500+ kullanıcı, Ocak ayından bu yana 21 milyonun üzerinde ürün satışı yaptı. 15 yılı aşkın sektörel tecrübemiz ile e-ihracat yapmak isteyen firmaların yaşadıkları problemleri de yıllar içinde gözlemledik. KOBİ’lerin e-ihracat sürecinde yaşadıkları temel sorunların başında online satış yapmak istedikleri her ülkenin dilini ticaret yapacak düzeyde bilmiyor olmaları geliyor. Para birimi, çeviri mekanizması ve benzeri sorunları ortadan kaldırmak adına geliştirdiğimiz IdeaExport ile firmalar tek tıkla ve otomatik çeviri seçeneği ile ürünlerini diledikleri ülkede, dil bilmeye gerek kalmadan satabiliyorlar. IdeaSoft olarak bizim amacımız Ankara’dan satılan bir ürünün Van’a gitmesiyle Amerika’ya gitmesi arasındaki farkı ortadan kaldırmak ve e-ihracatın önünü açmak. Türkiye’de e-ihracat ile globale açılan ve gücüne güç katan çok başarılı firmalar var. Bu sayının IdeaExport ile günden güne artacağını düşünüyorum.” şeklinde konuştu. 

TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDAKİ İHRACAT ARTACAK 

Türkiye’nin ana ticaret ortaklarından biri olan Rusya’yı temsil eden ve seminerin ev sahipliğini üstlenen Global Rus Trade Yönetim Kurulu Başkanı Anna Nesterova ise konuşmasında Türkiye ve Rusya arasındaki ticari ilişkilerin geliştirileceğine yönelik mesajlar vererek “Platform olarak e-ihracat ve e-ticaret konularında, Türkiye ve Karadeniz iş birliği içerisinde yer alan ülkeler Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Ukrayna ve Yunanistan arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da büyümesini hedefliyoruz. IdeaSoft'un Türkiye'yi temsil ettiği bu seminerde yapmış olduğu sunum ise bu açıdan çok etkiliydi. Türkiye'nin potansiyelini biliyoruz ve e-ihracat ile ilgili yatırımların hız kazanmasını istiyoruz. Rusya'nın da ana ticaret ortaklarından biri olarak Türkiye ile Rusya arasındaki ihracatı artırmak, hem bugün hem de yarın için ekonomik ilişkilere fayda sağlayacaktır.” şeklinde konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeRusyaTicaretIhracat
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