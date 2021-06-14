Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 25
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1463
ALTIN
497.970
DOLAR
8.3738
STERLİN
11.8160
EURO
10.1550
Sürekli işçi kadrosuna 225 Temizlik Görelisi Alınacak
Sürekli işçi kadrosuna 225...
İstanbul Üniversitesi'nden gayrimenkul satış ihalesi
İstanbul Üniversitesi'nden gayrimenkul satış...
Kum-Çakıl ocağına 5 yıllık işletme ruhsatı verilecek
Kum-Çakıl ocağına 5 yıllık...
Kemer’de ticari yat satılacak
Kemer’de ticari yat satılacak

TÜRKİYE-IRAK YATIRIM VE TİCARET ZİRVESİ İZMİR'DE YAPILACAK

TISİAD İCRA KURULU BAŞKANI FERHAN ADEMHAN, TÜRKİYE-IRAK YATIRIM VE TİCARET ZİRVESİ İZMİR'DE YAPILACAK

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
14 Haziran 2021 Pazartesi 16:30
0 Okunma
TÜRKİYE-IRAK YATIRIM VE TİCARET ZİRVESİ İZMİR'DE YAPILACAK

ABDULLAH YİĞİT-ANKARA

Türkiye-Irak Yatırım ve Ticaret Zirvesi ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Alsancak Volley Otel’de basın toplantısına TISİAD Genel Başkanı Nevaf Kılıç, TISİAD İcra Kurulu Başkanı Ferhan Ademhan katıldı.

TISİAD İcra Kurulu Başkanı Ferhan Ademhan Usta Gazeteci Abdullah Yiğit `e 22 Haziranda İzmir İlinde yapılacak “Türkiye-Irak Yatırım ve Ticaret Zirvesi’nin İzmir buluşmasıyla ilgili açıklamalarda yaptı.

Ademhan, Öncelikle İzmir ilimiz Uluslararası “Türkiye-Irak Yatırım ve Ticaret Zirvesine ev sahipliği yapacak. Buda ilimiz için çok önemli bir ekonomi zirvesi olacak.  Ülkemiz ve Irak Ülkesinden Üst Seviyede devlet erkânının katılması bekleniyor.

22 Haziran günü İzmir ilimiz için yatırım yapma günü olarak Türkiye’nin zor koşullardan geçtiğini belirterek, “Ekonomiye katkı sağlayacak hamleleri hepimiz desteklemeliyiz. İzmir’imizi ileri taşımak için bu zirve bir fırsat. Özellikle sanayi ve tarım ürünlerinin ihracatı için 22 Haziran’da yapılacak buluşma önemli imkânlar sunacak. İzmir’i yönetenlerin de, meslek odalarının da bu çalışmaya katkı koyacağına inanıyoruz. Ayrıca  “Türkiye-Irak Yatırım ve Ticaret Zirvesi’nin İzmir buluşmasıyla Iraklı iş insanlarının ve yetkililerin yönünü İzmir’e de dönmelerini sağlamayı hedefliyoruz” sözlerine yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
TÜRKİYEIRAK YATIRIM VE TİCARET ZİRVESİ İZMİRDE YAPILACAK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gebze-Darıca metro hattı 2023 yılında hizmete girecek
Gebze-Darıca metro hattı 2023 yılında hizmete girecek
Bitcoin ve Altcoin dünyasını anlatacaklar
Bitcoin ve Altcoin dünyasını anlatacaklar
Dünyada artık sadece üretmek yetmiyor
Dünyada artık sadece üretmek yetmiyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans