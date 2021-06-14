TÜRKİYE-IRAK YATIRIM VE TİCARET ZİRVESİ İZMİR'DE YAPILACAK

ABDULLAH YİĞİT-ANKARA

Türkiye-Irak Yatırım ve Ticaret Zirvesi ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Alsancak Volley Otel’de basın toplantısına TISİAD Genel Başkanı Nevaf Kılıç, TISİAD İcra Kurulu Başkanı Ferhan Ademhan katıldı.

TISİAD İcra Kurulu Başkanı Ferhan Ademhan Usta Gazeteci Abdullah Yiğit `e 22 Haziranda İzmir İlinde yapılacak “Türkiye-Irak Yatırım ve Ticaret Zirvesi’nin İzmir buluşmasıyla ilgili açıklamalarda yaptı.

Ademhan, Öncelikle İzmir ilimiz Uluslararası “Türkiye-Irak Yatırım ve Ticaret Zirvesine ev sahipliği yapacak. Buda ilimiz için çok önemli bir ekonomi zirvesi olacak. Ülkemiz ve Irak Ülkesinden Üst Seviyede devlet erkânının katılması bekleniyor.

22 Haziran günü İzmir ilimiz için yatırım yapma günü olarak Türkiye’nin zor koşullardan geçtiğini belirterek, “Ekonomiye katkı sağlayacak hamleleri hepimiz desteklemeliyiz. İzmir’imizi ileri taşımak için bu zirve bir fırsat. Özellikle sanayi ve tarım ürünlerinin ihracatı için 22 Haziran’da yapılacak buluşma önemli imkânlar sunacak. İzmir’i yönetenlerin de, meslek odalarının da bu çalışmaya katkı koyacağına inanıyoruz. Ayrıca “Türkiye-Irak Yatırım ve Ticaret Zirvesi’nin İzmir buluşmasıyla Iraklı iş insanlarının ve yetkililerin yönünü İzmir’e de dönmelerini sağlamayı hedefliyoruz” sözlerine yer verdi.