Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.271,36
ALTIN
1.153,61
DOLAR
18,79
STERLİN
23,06
EURO
20,41
40 ilde 443 muhtelif arsa açık artırma ile satılacak
40 ilde 443 muhtelif...
Güngören Belediye Başkanlığı'ndan satılık daire ve dükkanlar
Güngören Belediye Başkanlığı'ndan satılık...
Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kat karşılığı inşaat ihalesi
Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden...
Türk Patent ve Marka Kurumu Sözleşmeli Çözümleyici alacak
Türk Patent ve Marka...

Türkiye'nin 3'üncü FSRU gemisi Akdeniz'e girdi

Türkiye'nin 3'üncü Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) olarak kullanılacak ve Saros FSRU Terminali'nde hizmet verecek gemi Akdeniz'e girdi.

17 Ocak 2023 Salı 15:09
Türkiye'nin 3'üncü FSRU gemisi Akdeniz'e girdi

ANKARA - Uluslararası denizcilik verilerinden derlenen bilgiye göre, Hindistan bayraklı Vasant gemisi 2 Aralık 2022'de Singapur'dan yola çıktı.

Türkiye'ye deniz yoluyla getirilecek sıvılaştırılmış doğal gazın iletim sistemine gazlaştırılarak verilmesini sağlayacak ve BOTAŞ'ın Saros FSRU Terminali'nde hizmet verecek gemi Akdeniz'e girdi.

Süveyş Kanalı'ndan dün geçen geminin bugün Akdeniz'de Mısır açıklarında yolculuğuna devam ederek son olarak Saros'a ulaşması bekleniyor.

Toplam 180 bin metreküp LNG depolama kapasitesine sahip geminin günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesi bulunuyor. Vasant gemisinin uzunluğu 294 metre, genişliği 48 metre ve yüksekliği 63 metre seviyesinde bulunuyor.

Doğal gaz ticaret merkezi olma hedefiyle altyapı çalışmalarına hız veren Türkiye, 3'üncü FSRU terminalini Saros Körfezi'nde devreye almak için gün sayıyor.

Saros'un devreye alınmasıyla Türkiye'nin günlük gazlaştırma kapasitesinin 150 milyon metreküp seviyesini geçeceği hesaplanıyor.

Diğer FSRU projeleri

Türkiye'de ilk FSRU olma özelliğini taşıyan ve İzmir'de Etki Liman İşletmeleri tarafından işletilen terminalin açılışı Mart 2017'de yapıldı. Tesisin şebekeye günlük 28 milyon metreküp gaz verme kapasitesi bulunuyor.

Hatay Dörtyol'daki FSRU terminali ise 2018'den bu yana hizmet veriyor. Terminalde kullanılan ve Türk Denizcilik Sicili'ne kayıtlı ilk FSRU olan Ertuğrul Gazi, 170 bin metreküp LNG depolama ve günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesi ile çalışıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
3üncü FSRU GemisiTürkiyeAkdeniz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yabancılara konut satış adedi 67 bini aştı
Yabancılara konut satış adedi 67 bini aştı
Bakan Nebati: Türkiye dünyadan oldukça pozitif yönde ayrışmayı başarmıştır
Bakan Nebati: Türkiye dünyadan oldukça pozitif yönde ayrışmayı başarmıştır
Türkiye'de 2022'de yaklaşık 1 milyon 486 bin konut satıldı
Türkiye'de 2022'de yaklaşık 1 milyon 486 bin konut satıldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans