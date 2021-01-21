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Türkiye'nin en büyük çiftliğinde günde 80 ton süt elde ediliyor

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki, Türkiye'nin en büyük tarım işletmesi olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü çiftliğinde beslenen 100 bin civarındaki küçük ve büyükbaş hayvandan günlük 80 ton süt elde ediliyor. El değmeden sağımı yapılan hayvanlardan elde edilen süte, firmalar ilgi gösteriyor.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
21 Ocak 2021 Perşembe 12:08
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Türkiye'nin en büyük çiftliğinde günde 80 ton süt elde ediliyor

ŞANLIURFA - Dünyanın en büyük çiftlikleri arasında yer alan Ceylanpınar Tarım İşletmesinde (TİGEM) el değmeden üretilen süte firmalar büyük ilgi gösteriyor. Hayvan varlığı ve sahip olduğu arazi bakımından Türkiye'nin en büyük işletmelerinden biri olan Ceylanpınar Tarım İşletmesi’nde, 9 bini aşkın büyükbaş ve 90 bin küçükbaştan günlük 80 ton süt elde ediliyor. Tam otomatik makinelerde el değmeden sağılan süt, kalitesi ve hijyenik şartlarda elde edilmesi dolayısıyla firmalardan büyük talep görüyor. Bölgede piyasaya göre daha yüksek fiyatla satışa çıkarılan süt için her yıl düzenlenen ihaleye katılan firmalar birbirleriyle yarışıyor.

TİGEM'in Hayvancılıktan Sorumlu Müdür Yardımcısı Şevket Bayar, tarım işletmesinde süt üretimi açısından da verimli çalışmalar yaptıklarını söyledi. İşletmede sığırcılık, koyunculuk ve keçicilik olmak üzere üç alanda hayvancılık faaliyeti yürüttüklerini anlatan Bayar, "Hayvan varlığı olarak toplamda 9 bin 50 büyükbaş bulunmakta ve sütün büyük bir kısmı büyükbaş hayvanlardan elde edilmektedir. Koyun sayımız ise 90 bin, ancak doğum sezonunda bu sayı 100 bine kadar çıkıyor. Küçükbaş hayvancılıkta ise 9 ayrı bölgede sağım sistemlerimiz mevcut olup koyunlarımızın da bu şekilde sağımı yapılmakta. Sütlerimiz el değmeden üretilmekte ve bir saat içerisinde artı 4 derecede soğutularak satışa sunulmaktadır. İşletmemizde günlük olarak küçük ve büyükbaş hayvan sağımlarından 80 ton süt üretimi gerçekleşiyor" dedi.

İşletmede en son teknolojik imkanların kullanıldığını ve aynı anda 72 büyükbaşın sağım işleminin gerçekleştirilebildiğini anlatan Bayar, üretimin yüksek kalitede yapılmasından dolayı piyasa fiyatının üstünde satış yapıldığını ve firmaların yıllık olarak yapılan ihalelere ilgi gösterdiğini kaydetti.

HEDEF, HAYVAN SAYISINI 150 BİNE ÇIKARMAK

İşletmenin gelecek hedeflerine de değinen Bayar, "2020 yılında 2 bin 669 yeni yavru sığır dünyaya geldi. Bunların barınma ve yemleri özenle veteriner uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır. Günlük 10 civarında doğumlar oluyor. Günlük 1750 sığırdan ise 24'er kilo süt elde ediliyor. İşletme olarak 2023 yılına kadar toplam hayvan varlığımızı 150 bine çıkarmayı planlıyoruz. Böylece işletmemizdeki süt üretimini de buna paralel olarak artırmış olacağız" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiyenin En Büyük çiftliğiŞanlıurfa
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