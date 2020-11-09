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Türkiye'nin havuç ihtiyacının yüzde 35'ini Beypazarı karşılıyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, 30 bin dönüm alanda havuç hasadı başladı. Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, Beypazarı'nın havuç üretiminde bir marka olduğunu söyleyerek, "İlçemizde yıllık 150 bin ton civarında havuç üretimimiz var. Bu rakamlar Türkiye'nin yaklaşık yüzde 35'ini karşılıyor" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Kasım 2020 Pazartesi 12:42
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Türkiye'nin havuç ihtiyacının yüzde 35'ini Beypazarı karşılıyor

ANKARA - Ankara'nın yaklaşık 50 bin nüfuslu Beypazarı ilçesinde, birçok ürünün yanı sıra havuç üretimi de gerçekleştiriliyor. Ankara'nın sebze deposu olarak bilinen Beypazarı'nda her yıl ortalama 150 bin ton havuç üretiliyor. Güneydoğu'dan gelen işçiler tarafından tarlalarda soğuk ve zor şartlarda toplanan havuçlar, daha sonra yıkanmak ve muhafaza edilmek üzere kasalarla depolara kaldırılıyor. Havuçlar başta İstanbul olmak üzere İzmir, İzmit, Ankara ve Antalya'ya gönderiliyor.

'KALİTE OLARAK TÜRKİYE'DE BİRİNCİYİZ'

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, bu yıl üretimin iyi olduğunu söyleyerek, "İlçemizde 30 bin dönüm alanda yıllık 150 bin ton civarında havuç üretimimiz var. Bu rakamlar Türkiye'nin yaklaşık yüzde 35’ini karşılıyor. Kalite olarak Türkiye'de birinciyiz. Hallerde bir Beypazarı havucunun fiyatı var, bir de normal havuç fiyatı var. En büyük pazarımız İstanbul olmak üzere, İzmir, İzmit, Ankara ve Antalya. Yurt dışına da yüzde 5 civarında bir ihracatımız var. Bu sene verimler iyi, dekar başı 5 ile 8 ton arasında bir verim var" dedi.

Kırbaşı Mahallesi'ndeki 70 dönüm tarlasında havuç üretimi yapan Mehmet Türkoğlu da 20 yıldır havuç ekimi yaptığını söyledi. Haziran ayında ektikleri havuçları bu ay hasat ettiklerini belirten Türkoğlu, "Bu sene verim iyi, fiyatlarımıziyi. Pandemiden dolayı fiyatlar arttı. Ürettiğimiz ürün para etti" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeHavuç IhtiyacıBeypazarı
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