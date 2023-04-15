Türkiye'nin su ürünleri ihracatı 2022'de 1,5 milyar doları aştı

Ankara

Türkiye'nin su ürünleri ihracatı geçen yıl 1,5 milyar doları aştı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar kategorilerindeki su ürünlerinde ihracat artışı devam ediyor.

Su ürünleri kategorisinde 2018'de 879 milyon 590 bin dolar, 2019'da 962 milyon 233 bin dolar, 2020'de 1 milyar 8 milyon 993 bin dolar ve 2021'de 1 milyar 294 milyon 358 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Su ürünleri ihracatı 5 yıl öncesine kıyasla yüzde 75 artış göstererek, geçen yıl 1 milyar 540 milyon 27 bin dolara çıktı.

Böylece ihracat ilk kez 1,5 milyar dolar düzeyini geçerken, 5 yıllık dönemde toplam su ürünleri ihracatı da 5 milyar 685 milyon 201 bin dolar oldu.

Geçen yıl en çok Rusya'ya su ürünleri ihraç edildi

Geçen yıl dikkate alındığında, en yüksek ihracat 296 milyon 793 bin dolarla Rusya'ya yapılırken bu ülkeyi, 166 milyon 676 bin dolarla İtalya, 157 milyon 758 bin dolarla Birleşik Krallık ve 137 milyon 364 bin dolarla Hollanda takip etti.

Su ürünlerinde 5 yıllık süreçte ihracattaki artışa karşın, ithalat dalgalı bir seyir izledi. 2018'de 184 milyon 809 bin dolarlık ithalat yapılırken, ithalat sonraki yıllarda sırasıyla 182 milyon 114 bin, 143 milyon 104 bin ve 201 milyon 786 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl ise ithalat son 5 yılın en yüksek seviyesine çıkarak 294 milyon 479 bin dolar olarak hesaplandı.

Bu dönemde toplam ithalat yaklaşık 1 milyar 6 milyon 292 bin dolar olarak gerçekleşti.

İthalatta 88 milyon 628 bin dolarla Norveç ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi Malezya ve Fas izledi.

"Balıklara katma değer kazandırmalıyız"

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, Türkiye'den en çok alabalık ihraç edildiğini belirterek, Avrupa'ya en çok alabalık ihracatı yapan ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

Alabalıktan sonra çupra ve levreğin de çokça ihraç edildiğini bildiren Özkaya, Japonya'ya orkinos yollandığını da dile getirdi.

Özkaya, ihracatın artması için çalıştıklarına dikkati çekerek, "Balıklara katma değer kazandırmalıyız. Bizim sattığımız balıklar işlenmiş halde tekrar bize satılıyor. Bizim de artık balıkları işlenmiş halde ihraç ediyor olmamız lazım. Eğer balıklarımıza katma değer kazandırırsak bu yıl, 2 milyar dolar olan su ürünleri ihracatı hedefimizi yakalarız." dedi.

Yetiştiricilikten üretilen balığın avcılıktan elde edilenden fazla olduğuna işaret eden Özkaya, Türkiye'nin yetiştiricilik kapasitesinin yıllık 472 bin tona ulaştığını ve bunun ihracatın artmasında etkili olduğunu aktardı.