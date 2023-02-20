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Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayımlandı

Türkiye'nin Aralık 2022 itibarıyla yurt dışı varlıkları 304,7 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri ise 583,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

20 Şubat 2023 Pazartesi 10:57
Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayımlandı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık 2022 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

Buna göre, aralıkta 2021 sonuna kıyasla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları yüzde 5,7 artışla 304,7 milyar dolar, yükümlülükleri yüzde 7,9 yükselişle 583,8 milyar dolar oldu. Böylece, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şeklinde tanımlanan net UYP, aralıkta eksi 279,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Net UYP, 2021 sonunda eksi 252,7 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Rezerv varlıklar kalemi aralıkta 2021 sonuna göre yüzde 15,8 artışla 128,7 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 5,4 azalışla 115,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 12,7 azalarak 45,0 milyar dolar oldu.

Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye), piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle aralıkta 2021 sonuna göre yüzde 17,6 artışla 166,4 milyar dolara çıktı.

Portföy yatırımları 94,2 milyar dolar oldu

Portföy yatırımları, aralıkta 2021 sonuna göre yüzde 2,2 azalarak 94,2 milyar dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 56,1 artışla 28,8 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 64,2 düşüşle 1,2 milyar dolar ve Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 7,5 azalarak 41,9 milyar dolar oldu.

Diğer yatırımlar, aralıkta 2021 sonuna göre yüzde 6,6 artarak 323,2 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı yüzde 21,5 artarak 40,3 milyar dolara, TL mevduatı ise yüzde 35,1 yükselerek 13,1 milyar dolara çıktı.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 11,4 azalarak 57,4 milyar dolara gerilerken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 3,1 artarak 100,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Yatırım PozisyonuTürkiyeVeri
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