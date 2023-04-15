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Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı ihracatı ilk çeyrekte yüzde 156 arttı

Türkiye'den ocak-mart döneminde 294 milyon 754 bin dolarlık zeytin ve zeytinyağı ihraç edildi.

15 Nisan 2023 Cumartesi 12:01
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Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı ihracatı ilk çeyrekte yüzde 156 arttı
Balıkesir

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türk zeytin ve zeytinyağı sektörünün temsilcileri, yılın ilk çeyreğinde dış satımını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 156,7 artırdı.

Sektör temsilcileri, geçen senenin ilk 3 ayında 114 milyon 836 bin dolar olan zeytin ve zeytinyağı ihracatını bu senenin aynı döneminde 294 milyon 754 bin dolara çıkardı.

Türk zeytini ve zeytinyağı, bu dönemde yaklaşık 90 ülkede sofraları süsledi.

En fazla ihracat İspanya'ya

Ocak-mart aylarında en fazla ihracat artışı kaydedilen ülke, zeytinyağında dış satım lideri İspanya oldu.

Geçen yılın aynı döneminde İspanya'ya 6 milyon 833 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren sektör temsilcileri, bu yıl 3 ayda 15 kat artışla 104 milyon 114 bin dolarlık dış satıma imza attı. Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı ihracatının yüzde 35'i İspanya'ya yapıldı.

İkinci sıradaki ABD'ye dış satım ise yüzde 156,2 artışla 31 milyon 467 bin dolardan 80 milyon 629 bin dolara yükseldi.

Yılın ilk çeyreğindeki zeytin ve zeytinyağı ihracatında Almanya yüzde 1,1 artış ve 12 milyon 651 bin dolarla üçüncü, İtalya yüzde 1505 yükseliş ve 12 milyon 286 bin dolarla dördüncü, Romanya yüzde 3,6 azalış ve 8 milyon 842 bin dolarla beşinci sırada yer aldı.

"Türkiye zeytin ve zeytinyağında dünya ikincisi oldu"

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Tan, AA muhabirine, geride kalan zeytin ve zeytinyağı sezonunun Türkiye zeytinciliği bakımından çok önemli bir yıl olduğunu söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile belirledikleri üretim hedefine ulaştıklarını belirten Tan, "Türkiye, 421 bin ton zeytinyağı, 735 bin ton sofralık zeytin üreterek rekor kırdı. Zeytinyağında dünya ikincisi olduk, sofralık zeytinde de bu rakam dünya birinciliğini getirdi bize. Bu bizim hedefimizdi. Bu yıl ise gerçekten şanslı bir yıl. Çünkü dünyada da zeytin çok düşük. Dünya ikincisi olmamızda bunun da etkisi var." diye konuştu.

Önceki yıllarda 1 milyon 400 bin ton seviyesinde zeytinyağı üreten İspanya'nın sezon başında tahmininin 800 bin ton olduğunu aktaran Tan, "İspanya'nın verimi yüzde 100'den daha düşük, 650 bin ton civarında. İtalya ise 600 bin ton üretirken, 200-250 bin tonlarda kaldı. Yunanistan bize komşu olduğu için iklimi bize benzer. Kendine göre düşük ama normalden biraz daha iyi, 300 bin ton civarında. Tunus 200 binlerde." dedi.

Mustafa Tan, 421 bin ton açıkladıkları zeytinyağı üretimini, sofralık zeytinin bir bölümünün daha yağlık olarak değerlendirilmesinden dolayı 450 bin ton olarak güncelleyeceklerini vurguladı.

Türkiye'de 41 ilde zeytin üretildiği, yeni fidan dikimleriyle her yıl verim ve üretim miktarının arttığı bilgisini veren Tan, şunları kaydetti:

"İspanya ve İtalya'da ürün çok düşük ve bunlar başlıca ihracatçı ülkeler. Şu ana kadar İspanya'nın ihracatı 735 bin ton. Üretiminin daha fazlasını ihraç ediyor. Yani kendine 115 bin ton yağ almış. Bugüne kadar ithalat yapmış. İtalya ise sadece iç tüketimde 600 bin ton yağ tüketiyor ve üretimi 200-250 bin ton civarında. Bir o kadar da ihracatı var. Dünya piyasalarındaki talebin karşılanması için müthiş bir yağ ihtiyacı var. Bizim ülkemiz açısından da bu fırsata dönüştü ve şu ana kadar ihracatımız oldukça iyi gidiyor. Sofralık zeytinde de yine aynı şekilde üretime göre ihracat ve iç tüketim artıyor."

AA

Son Güncelleme: 15.04.2023 12:08
Anahtar Kelimeler:
Zeytinvezeytinyağıihracatı
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