Türkiye'ye 10 ayda 13 milyon 652 bin 641 yabancı ziyaretçi geldi

Medya takip kurumu Ajans Press, turizm ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre, bu yıl turizm ile alakalı basına 152 bin 284 haber yansıdı. Yabancı ziyaretçiler ile alakalı çıkan haber adedi ise 30 bin 62 oldu.

Ajans Press’in, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Türkiye'yi ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayıları belli oldu. Böylelikle 2020 yılının ilk 10 ayında Türkiye'ye 13 milyon 652 bin 641 yabancı ziyaretçi geldiği kaydedildi.

Sadece ekim ayında gelen ziyaretçi sayısı 1 milyon 742 bin 303 olurken, geçen yılın aynı dönemindeki sayı 4 milyon 291 bin 574 olarak saptandı. Kovid-19 ile birlikte turizm sektörü büyük oranla etkilenirken, yabancı ziyaretçi sayılarının yüzde 60 oranında azaldığı kaydedildi. 2020 yılında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke ise 1 milyon 911 bin 264 ile Rusya olduğu bildirildi.