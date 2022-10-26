TÜRKSAT ile ASELSAN arasında iş birliği protokolü imzalandı

ANKARA - TÜRKSAT A.Ş ile ASELSAN arasında ‘Uydu Görev Yükü Ekipmanları Geliştirme İş Birliği Protokolü’ SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda gerçekleştirilen törenle imzalandı.

TÜRKSAT Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok ile ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün’ün aralarında imzaladığı protokol kapsamında, Türksat 5B’de başlayan yerli ve milli uydu ekipmanı geliştirme ve hizmete verme süreci Türksat 6A ve Türksat bünyesinde hizmete alınacak gelecek nesil uydularda da devam edecek.

‘PROTOKOL İLE BUNU SAĞLAYACAĞIZ’

Türksat Genel Müdürü Ertok, burada yaptığı konuşmada, insan kaynağı yetiştirme programlarının yanı sıra TÜRKSAT 5A ve 5B projesi kapsamında ilk defa yerli geliştirme ekipman kullanımı için paydaşlarla görüşüldüğünü belirtti. 2018 yılında ASELSAN ile yapılan sözleşme ile bir adet Ku Bant Almaç ve bir adet Ka bant LNA ekipmanlarının üretilerek TÜRKSAT 5B uydusunda çalışmaya başladığını anlatan Ertok, “Bu ekipmanlar GEO yörüngeye gönderilen ve başarıyla çalışan uzay kalifiye ilk yerli ekipmanlar olarak uydu-uzay yolculuğumuzdaki önemli yerini aldı. Bundan sonraki süreçte uzaya göndereceğimiz uydularımızda da ASELSAN’ın yerli ve milli ekipmanları bulunsun istiyoruz ve bu protokol ile de bunu sağlayacağız. Türksat 6A başta olmak üzere daha sonra üretilerek uzaya göndereceğimiz uydularımızda ASELSAN ekipmanları ile çalışacağız. Bu vesileyle iş birliğimizin hayırlı olmasını temenni ediyor, bu çalışmada emeği geçen herkesi ayrı ayrı tebrik ediyorum” dedi.

‘YERLİ VE MİLLİ EKİPMANLARIMIZLA YER ALACAĞIZ’



ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Görgün ise, söz konusu protokole ASELSAN’ın büyük önem verdiğini ifade ederek, “TÜRKSAT ve ASELSAN ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü bu protokol bizim ve çalışma arkadaşlarımızın göz nuru. Teknolojik ve ekonomik bağımsızlığımıza katkı sağlayan bir proje. ASELSAN olarak kara, deniz ve havada olan varlığımızı Türksat ile uzaya taşıdık. İki birimimiz ile 36 bin kilometredeyiz. Yerli ve yerli ve milli ekipmanlarımızla yer alacağız milli ürünlerimizle uzayda olmak bizim için çok önemli. Türksat 6A’da yerli ve milli ekipmanlarımızla yer alacağız. Bu konuda desteklerinden ötürü TÜRKSAT’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İmza töreninin ardından ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Görgün, TÜRKSAT Genel Müdürü Ertok’a yerli ve milli Ku Bant Almaç ve Ka bant LNA ekipmanı maketini hediye ederken, Türksat Genel Müdürü Ertok, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Görgün’e Türksat 5B maketi hediye etti.