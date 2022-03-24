Türkşeker: 200 bin tonluk ihtiyaç fazlası şeker üretimimiz bulunmakta

ANKARA - Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş (Türkşeker) tarafından, 2021-2022 üretim döneminde 2,5 milyon ton şeker üretimi ile toplam hacmin 2,9 milyon tona ulaştığı belirtilerek, "Dolayısıyla ülkemizin yıllık şeker ihtiyacının 2,7 milyon ton olduğu dikkate alındığında 200 bin tonluk ihtiyaç fazlası şeker üretimimiz bulunmaktadır." açıklaması yapıldı.





Türkşeker’den yapılan yazılı açıklamada, piyasada bir takım spekülatif hareketlerin oldukça yüksek fiyat artışlarına neden olduğu belirtildi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın aldığı tedbirler ve yapılan bilgilendirmeleri ile piyasa manipülasyonlarının önüne geçildiği ifade edilen açıklamada, “Şu anda piyasada şeker konusunda da ayçiçek yağı hususunda da olduğu gibi benzer spekülatif bir hareket yaşanmaktadır. Türkiye’nin 2020-2021 üretim döneminden 400 bin ton şeker rezervi mevcuttur. 2021-2022 üretim döneminde ise 2,5 milyon ton şeker üretimi ile toplam hacim 2,9 milyon tona ulaşmıştır. Dolayısıyla ülkemizin yıllık şeker ihtiyacının 2,7 milyon ton olduğu dikkate alındığında 200 bin tonluk ihtiyaç fazlası şeker üretimimiz bulunmaktadır. Yeni sezondaki üretim miktarımızla birlikte ülkemizde şeker arzıyla ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmayacaktır” denildi.





‘TÜKETİCİ UYGUN FİYATLARLA ŞEKERE ULAŞABİLMEKTE’





Bazı şeker üreticisi firmaların maliyetlerinin çok üstünde piyasaya mal vermeye çalışmalarının ve stokçuluğa tevessül etmelerinin önüne geçecek her türlü imkâna sahip olunduğu kaydedilen açıklamada, “Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bu konuda gerekli tedbirleri ivedilikle alacak ve uygulamaya koyacaktır. Bu bağlamda, Türkşeker’in uyguladığı Raf Fiyat Garantili (RFG) sistem ile nihai tüketici uygun fiyatlarla şekere ulaşabilmektedir. Ancak imalatçı firmaların şeker tedarikinde birtakım zorluklar yaşadığı da bilinmektedir. Bakanlığımız şeker üreticisi firmalara gerekli uyarıları yapmış, neticesinde özel sektördeki bazı firmalar çuval şeker fiyatlarını 800 TL’den 575 TL bandına indirmiştir. Bu fiyatların kalıcı hale dönüşmemesi durumda bakanlığımız piyasanın dengede kalması için gerekli tedbirleri alacak ve üretici firmaların uygun maliyetle şeker tedarik etmesini sağlayacaktır. Türkşeker elindeki şekeri başta küçük üreticiler olmak üzere Ramazan ayı öncesi imalatçı tüm firmalara kapasite raporları dikkate alınarak hızlı bir şekilde arz edecektir. Bu uygulamayla sadece nihai tüketici değil, aynı zamanda imalat yapan firmalara da uygun fiyatlara şeker tedarik edeceklerdir. Bakanlığımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşımızın, üreticimizin ve tüketicimizin yanında olmaya devam edecektir” ifadelerine yer verildi.