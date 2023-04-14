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TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, yaklaşan turizm sezonu öncesi sahte acentelere karşı vatandaşları uyardı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, sahte acente ve satışların arttığını belirterek, "Vatandaşlarımıza dijital doğrulama sistemi olan seyahat acentelerinden alışveriş yapmalarını tavsiye ediyorum." dedi

14 Nisan 2023 Cuma 12:35
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TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, yaklaşan turizm sezonu öncesi sahte acentelere karşı vatandaşları uyardı
İstanbul

Bağlıkaya, 2023 yılının, deprem ve duraksamaya rağmen turizm sektörü için çok iyi geçmesini beklediklerini ifade etti.

2023'e rekorlarla başladıklarını belirten Bağlıkaya, "Bu yıl 'gurbetçi' diye tabir ettiğimiz yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız hariç yabancı ziyaretçi sayısının 50 milyonu aşmasını bekliyoruz. Döviz girdisi olarak 44 milyar dolar civarı bir beklentimiz var. Bunlar sadece yabancı ziyaretçi kaynaklı getiriler. Gurbetçi vatandaşlarımız kaynaklı getirileri ayrı tutuyorum." dedi.

Türkiye'nin bir kitle turizmi ülkesi olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, "Dünya üzerinde seyahat edenlerin yüzde 80'i hala tur operatörleri ve seyahat acenteleri aracılığıyla seyahatlerini gerçekleştiriyor. Çünkü onların paketleri daha ekonomik ve insanlar seyahat organizasyonu için vakit harcamak istemiyor. Arama motorlarından kendileri için tarih olarak en uygun seçenekleri bulup alışverişlerini yapıyorlar. Seyahat acenteleri aracılığıyla seyahat etmek tüketicinin zararına olan bir şey değil, tam tersine yararına olan bir şey. Yeter ki seyahat acentesi ve tur operatörlerini iyi seçelim." diye konuştu.

"Sosyal medya üzerinden yapılan satışlar yasal değil"

Yaklaşan turizm sezonu öncesi vatandaşları sahte acente ve sosyal medyadaki dolandırıcılık olaylarına karşı uyaran Bağlıkaya, turizm sezonunda hareketliliğin artmasıyla sahte acente ve satışların da arttığını söyledi.

Bağlıkaya, devamla şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza dijital doğrulama sistemi olan seyahat acentelerinden alışveriş yapmalarını tavsiye ediyorum. Web sitelerinden alışveriş yaparken DDS dediğimiz seyahat acenteleri birliğinin doğrulama sistemi var. Oraya tıklayınca eğer bizim sitemize gelip acentenin yasal sicilini görüyorsa o acente yasal bir acentedir. Sosyal medya üzerinden yapılan satışlar yasal değil. Sosyal medya üzerinden tanıtım yapılabilir fakat satışın web sitesi üzerinden gerçekleşmesi lazım. Sosyal medya üzerinden satış gerçekleşiyorsa oranın yasal bir acente olma ihtimali iyice azalıyor."

Seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin "turizmin arıları" olduğunu belirten Bağlıkaya, "Arıların güçlü bir şekilde desteklenmesi lazım. Biz turist getireceğiz ki oteller dolacak. Oteller dolmazsa ne yatırımcılar memnun olur ne uçak şirketleri memnun olur ne de ülkeye döviz gelir." dedi.

"Deprem bölgesinin turizm ile ayağa kalkacağına inanıyoruz"

Firuz Bağlıkaya, deprem bölgesinin turizm ile ayağa kalkacağına inandıklarını ifade ederek, "Deprem bölgesi toparlandıkça GAP turları da eski haline gelecektir. Turizm sadece ekonomik bir hareketlilik değil, aynı zamanda bir moral, motivasyon vesilesidir. Turizmin iyileştirici özelliğinin deprem bölgelerinde faydalı olacağına inanıyorum. İlk yapılması gereken işlerden birisi de turizmcilerin aktif hale getirilmesidir." diye konuştu.

2023 yılında Almanya'nın, en çok yabancı ziyaretçi gelen destinasyon olacağını tahmin ettiklerini aktaran Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"İlk 3 sıralama yine değişmeyecektir. En çok yabancı ziyaretçiyi Almanya'dan bekliyoruz. Rusya ve İngiltere de Almanya'yı takip edecektir. Rusya'da çatışmalı durum halen sürüyor. Çok uzun seneler sonra Almanya birinci sıraya tekrar yerleşti. Ben Rusya'nın, Almanya'dan birinciliği uzun süre tekrar alabileceğini düşünmüyorum.

Türk Hava Yolları, çok başarılı bir strateji ile dünyanın her tarafından uçuyor. Tarifeli seferler artarsa turist sayısı da artacaktır. Seyahat acentelerinin gidip ayak basmadığı, broşür taşımadığı, stant açmadığı herhangi bir bölge yok. Ana pazarlar dediğimiz pazarlarda daha yapacak çok işimiz var. Almanya'da 62 milyon seyahat satılmış. 57 milyon kişi seyahat etmiş. Biz henüz Almanya'dan 6 milyon yabancı ziyaretçiyi getirmişiz. Daha yapacak çok işimiz var."

AA

Anahtar Kelimeler:
TurizmsezonuSeyahatacenteleri
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