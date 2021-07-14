Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 39
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Sağlık
BİST
1365.6
ALTIN
504.65
DOLAR
8.5947
STERLİN
11.9205
EURO
10.1829
Sözleşmeli Personel Alınacak
Sözleşmeli Personel Alınacak
Araştırma ve Öğretim Görevlisi Alınacak
Araştırma ve Öğretim Görevlisi...
İstanbul Medipol Üniversitesi 41 Akademik Personel Alıyor
İstanbul Medipol Üniversitesi 41...
Silivri Belediyesi'nden kiralık gayrimenkuller 
Silivri Belediyesi'nden kiralık gayrimenkuller 

TÜSİKON GENEL BAŞKANI BEŞİKTEPE 'NİN 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ ANMA, DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ MESAJI 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
14 Temmuz 2021 Çarşamba 15:57
0 Okunma
TÜSİKON GENEL BAŞKANI BEŞİKTEPE 'NİN 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ ANMA, DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ MESAJI 

ABDULLAH YİĞİT-ANKARA 

Üreticiler Sanayiciler ve İş Adamları Konfederasyonu ( TÜSİKON ) Genel Başkanı Orhan Beşiktepe,  15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Millî Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Beşiktepe mesajında;

“Aziz milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden, Fethullahçı Terör Örgütü tarafından millî iradeye ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile hükûmetine yönelik gerçekleşen hain darbe girişimi üzerinden beş yıl geçti.

15 Temmuz’da vatan, demokrasi ve bağımsızlık uğruna mücadele veren kahraman insanımız asırlar öncesinde olduğu gibi yine aynı kararlılıkla yaşadığı toprakları ve şanlı tarihini korumanın, istikbalinin yegâne unsuru olduğunu tüm dünyaya haykırmıştır.

Kadını, erkeği, genci,  yaşlısıyla tek vücut olan kahraman milletimiz o gece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ ın çağrısı ile sokakları, meydanları doldurmuş tankın, topun, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısında sadece ve sadece imanıyla, inancıyla canı pahasına karşı koymuş, günlerce meydanları boş bırakmayarak, demokrasiye sahip çıkmıştır.

Derin bir şuurun tezahürü olarak, ülkenin bölünmez bütünlüğü ve istikbali için hiç tereddüt geçirmeden sokaklara dökülerek göğsünü hain darbecilere siper eden ve ‘tanklardan büyük yüreğim var’ diyen aziz milletimiz gelecek kuşaklara eşsiz bir örnek sergilemiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle;  15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün Beşinci yıl dönümünde bağımsızlığımız ve demokrasimiz uğruna mücadele veren 15 Temmuz şehitlerimize ve tarih boyunca aynı ortak mukaddes değerlerimiz uğruna canlarını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyor,  en derin saygılarımı sunuyorum.” dedi.

Anahtar Kelimeler:
TÜSİKON GENEL BAŞKANI BEŞİKTEPE NİN 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ ANMADEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ MESAJI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Elvan, Çinli yatırımcılarla görüştü
Bakan Elvan, Çinli yatırımcılarla görüştü
Bakan Pakdemirli: Ürün Fiyat Endeksi ile çiftçi önünü görecek
Bakan Pakdemirli: Ürün Fiyat Endeksi ile çiftçi önünü görecek
Kekik cenneti Türkiye’den 69 milyon dolarlık ihracat
Kekik cenneti Türkiye’den 69 milyon dolarlık ihracat
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans