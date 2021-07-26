Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 35
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1354.16
ALTIN
501.16
DOLAR
8.6129
STERLİN
11.8642
EURO
10.1677
Mudanya Belediyesi 27 adet taşınmazı kiraya veriyor
Mudanya Belediyesi 27 adet...
Maltepe Üniversitesi Akademik Personel Alıyor 
Maltepe Üniversitesi Akademik Personel...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alıyor 
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı...
Beykent Üniversitesi 34 öğretim üyesi alacak
Beykent Üniversitesi 34 öğretim...

TÜSİKON GENEL BAŞKANI ORHAN BEŞİKTEPE'DEN 24 TEMMUZ GAZETECİLER VE BASIN BAYRAMI MESAJI

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Temmuz 2021 Pazartesi 11:14
0 Okunma
TÜSİKON GENEL BAŞKANI ORHAN BEŞİKTEPE'DEN 24 TEMMUZ GAZETECİLER VE BASIN BAYRAMI MESAJI

ABDULLAH YİĞİT-ANKARA 

Üreticiler Sanayiciler ve İş Adamları Konfederasyonu ( TÜSİKON ) Genel Başkanı Orhan Beşiktepe, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı” dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Beşiktepe, Türk basın hayatında önemli bir dönüm noktasını teşkil eden Meşrutiyetin ilanı ile birlikte gazetelerin ilk kez sansürsüz olarak yayınlanmaya başlandığı 24 Temmuz 1908 tarihi, ülkemizde her yıl 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlanmaktadır.

Demokratik sistemin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, halkın haber alma ve bilgi edinme hakkını sağlamada, temel hak ve özgürlüklerin korunmasında, kamuoyu oluşumunda ve kamu hizmetlerinin toplum adına denetiminde büyük bir güce sahiptir.

Türk basını, milli mücadele yıllarında, milli duygulara hitap ederek, milli birlik ve beraberliğin sağlanması yönünde zor koşullara rağmen görevini en iyi şekilde yerine getirmiş,  Anadolu’nun düşman işgaline karşı direnişinin yürekli sesi olarak bu direnişin kahramanlarının destanını yazmıştır.

Yerel ve ulusal basınımızın yapmış olduğu çalışmalar bizler ve vatandaşlarımız tarafından memnuniyetle ve takdirle izlenmekte olup, büyük özveri ve fedakârlıkla yürüttükleri görevlerini bundan sonra da aynı anlayışla yerine getireceklerine inancım tamdır.  

Türk basınında sansürün kaldırılışının 113. Yıldönümünde Ülkemizde görev yapan basın mensupları olmak üzere tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını en içten duygularımla kutluyorum.

Anahtar Kelimeler:
TÜSİKON GENEL BAŞKANI ORHAN BEŞİKTEPEDEN 24 TEMMUZ GAZETECİLER VE BASIN BAYRAMI MESAJI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TARIMKON GENEL BAŞKANI HAKAN YÜKSEL'DEN "24 TEMMUZ GAZETECİLER VE BASIN BAYRAMI" MESAJI
TARIMKON GENEL BAŞKANI HAKAN YÜKSEL'DEN "24 TEMMUZ GAZETECİLER VE BASIN BAYRAMI" MESAJI
TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Anız yakma yanlış bir uygulamadır 
TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Anız yakma yanlış bir uygulamadır 
Bayram öncesi çikolata, güneş koruyucu ve oto lastiklerin internet satışları arttı
Bayram öncesi çikolata, güneş koruyucu ve oto lastiklerin internet satışları arttı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans