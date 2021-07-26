TÜSİKON GENEL BAŞKANI ORHAN BEŞİKTEPE'DEN 24 TEMMUZ GAZETECİLER VE BASIN BAYRAMI MESAJI

ABDULLAH YİĞİT-ANKARA

Üreticiler Sanayiciler ve İş Adamları Konfederasyonu ( TÜSİKON ) Genel Başkanı Orhan Beşiktepe, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı” dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Beşiktepe, Türk basın hayatında önemli bir dönüm noktasını teşkil eden Meşrutiyetin ilanı ile birlikte gazetelerin ilk kez sansürsüz olarak yayınlanmaya başlandığı 24 Temmuz 1908 tarihi, ülkemizde her yıl 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlanmaktadır.

Demokratik sistemin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, halkın haber alma ve bilgi edinme hakkını sağlamada, temel hak ve özgürlüklerin korunmasında, kamuoyu oluşumunda ve kamu hizmetlerinin toplum adına denetiminde büyük bir güce sahiptir.

Türk basını, milli mücadele yıllarında, milli duygulara hitap ederek, milli birlik ve beraberliğin sağlanması yönünde zor koşullara rağmen görevini en iyi şekilde yerine getirmiş, Anadolu’nun düşman işgaline karşı direnişinin yürekli sesi olarak bu direnişin kahramanlarının destanını yazmıştır.

Yerel ve ulusal basınımızın yapmış olduğu çalışmalar bizler ve vatandaşlarımız tarafından memnuniyetle ve takdirle izlenmekte olup, büyük özveri ve fedakârlıkla yürüttükleri görevlerini bundan sonra da aynı anlayışla yerine getireceklerine inancım tamdır.

Türk basınında sansürün kaldırılışının 113. Yıldönümünde Ülkemizde görev yapan basın mensupları olmak üzere tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını en içten duygularımla kutluyorum.