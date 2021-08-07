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TÜSİKON YALOVA İL BAŞKANLIĞI BÜYÜK BİR COŞKU İLE AÇILDI

Üreticiler Sanayiciler ve İş Adamları Konfederasyonu ( TÜSİKON ) Genel Başkanı Orhan Beşiktepe Liderliğinde yurt içinde ve yurt dışında Her gün yeni bir İl Başkanlığı açılışları yapılarak büyüme devam ediyor.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
07 Ağustos 2021 Cumartesi 18:57
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TÜSİKON YALOVA İL BAŞKANLIĞI BÜYÜK BİR COŞKU İLE AÇILDI

ABDULLAH YİĞİT –ANKARA

Bugün Yalova ilinde TÜSİKON Yalova İl Başkanlığı Açılışı muhteşem bir şekilde , açılış töreni yapılarak hizmete açıldı.

Açılış Törenine Katılanlar ise Yalova Valisi Muammer Erol. Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Ak Parti Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Yalova İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soyugüzel,  AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, Deva Partisi İl Başkanı Mehmet Demirhan, MHP İl Başkanı Namık Öz, Ak Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Emirhan Balkaya, Yalova İl Başkanı Güler Akbaş ve Yönetim kurulu üyeleri ve yurt içinden ve yurtdışından TÜSİKON Temsilcileri ile kalabalık bir kitle  katıldı.

Açılış kurdelesini  Yalova Valisi Muammer Erol. TÜSİKON Genel Başkanı Orhan Beşiktepe, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk Marmara bölge başkanı Emine kılıç ve Yalova İl Başkanı Güler Akbaş kesti.

Vali Erol, Yalova ilimiz için Hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk,  Üretici ve Sanayici İş Adamları Konfederasyonu (TÜSİKON)'un açılışını gerçekleştirerek Genel Başkan Orhan Beşiktepe ile İl Başkanı Güler Akbaş'a hayırlı olsun dileklerimizi iletti.




TÜSİKON Genel Başkanı Orhan Beşiktepe, Öncelikle Yalova İl Başkanlığımızın Açılış Törenine Katılan Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız, Milletvekillerimiz, Siyasi Parti Temsilcilerine ve TÜSİKON Ailesine teşekkür ederim. Kısacası TÜSİKON Anlatacağım.

Üreticiler Sanayiciler ve İş Adamları Konfederasyonu TÜSİKON;  Uluslararası iş dünyaları çerçevesinde ticari ve sanayi veya sanatsal ve benzeri yapılacak iş anlaşmalarını gerçekleştirmek, ülkemize yabancı yatırımcı kazandırmak ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak, iş insanlarımızın yurtdışında yatırım yapmalarına olanak tanıyacak anlaşmaları gerçekleştirmek, ülkenin içinde bulunduğu  ekonomik ve siyasal durumlara göre kendi yapılanmasında ve anlaşmalarda gerekli tedbirleri almak, amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli finansı oluşturmak üzere işletmeler açmak, işletmelere ortak olmak, ulusal ve uluslararası yatırımı destekleyen tüm panel, konferans, toplantı, seminer ve gezi etkinliklerinde bulunmak, gençler, çocuklar ve dezavantajlı vatandaşlarımız veya dünyadaki yardıma muhtaç tüm insanlar için katkı payı veya yardım alıp bunun onlara ulaştırılması için gerekli çalışmalar yapmak, gençlerin iş dünyasında eğitim alması için gerekli çalışmaları ve etkinlikleri yapmak, çevre bilincinin oluşturulması için çaba göstermek, işletmelerin çevreye duyarlı olmaları konusunda gerekli çalışmaları yapmak, konfederasyonun amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak, faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek amacıyla kurulmuştur.

Kuruluşu tamamlanmış olan TÜSİKON' un, öncelikle ülkemize, milletimize, üreticilerimize, iş adamlarımıza ve Konfederasyonun kuruluşunda görevli olan herkese hayırlı olsun.


Yalova İl Başkanı Güler Akbaş ise İl Başkanlığımızın Açılışını yapan  Sayın Genel Başkanımız Sayın Orhan Beşiktepe, Yalova Valimiz Sayın Muammer Erol. Yalova Belediye Başkan Vekilimiz Mustafa Tutuk, Ak Parti Milletvekilimiz Sayın Ahmet Büyükgümüş, Yalova İl GeneL Meclis Başkanımız Sayın Hasan Soygüzel, Siyasi Parti Temsilciler ve katılan herkese teşekkür ediyorum. TÜSİKON Bayrağını ilimizde en güzel seviye getirmek için ben ve yönetim kurulu üyelerimiz ile çalışmalara başlamış ilimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun dedi.

Açılış Töreninden Sonra ise il başkanlığı binasında Vali ,Genel Başkan ,Belediye Başkanı ve Milletvekili ve siyasi parti temsilcileri hatıra fotoğrafları çektiler .

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
TüsikonIl BaşkanlığıYalova
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