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TZOB’dan yardım kampanyası

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Ağustos 2021 Pazartesi 14:05
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TZOB’dan yardım kampanyası

ANKARA - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 763 ziraat odasının da katılımıyla yangın afetinde zarar gören çiftçiler ve yanan alanların ağaçlandırılması için yardım kampanyası başlattıklarını bildirdi.

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, yangınlarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve baş sağlığı dilediğini söyledi.
 

YARALARIMIZI BİRLİKTE SARACAĞIZ

Yaraların birlikte sarılacağını belirten Bayraktar, “Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Orman yangınlarında ciğerlerimiz yandı. Bundan önceki felaketlerde olduğu gibi devlet-millet iş birliğiyle bugün de yaralarımızı birlikte saracağız. Allah ülkemizi her türlü felaketten korusun. Birliğimiz koordinasyonunda Türkiye’nin dört bir yanındaki il ve ilçelerde faaliyet gösteren 763 ziraat odamızın da katılımıyla yangın afetinde zarar gören çiftçilerimiz ve yanan orman alanlarının ağaçlandırılması için yardım kampanyası başlattık. Ziraat Odası Başkanlarımızın da katıldığı hasar tespit heyetleri, yangınlardan etkilenen çiftçilerimizin, en başta hayvan varlıkları olmak üzere evleri, müştemilatları, ekili ve dikili alanları, seraları, traktörleri, tarım alet ve makinelerinin zararlarıyla ilgili tespitlerini sürdürüyorlar. Ayrıca yangının çıktığı günden itibaren Türkiye'nin dört bir yanındaki Ziraat Odalarımız da, yangından etkilenen bölgelerimizdeki Ziraat Odalarımız vasıtasıyla, afetten zarar gören çiftçilerimizin acil ihtiyaçlarını gidermek üzere seferber oldular. Çiftçilerimizin temel ihtiyaçları ile birlikte özellikle hayvancılık yapan çiftçilerimizin hayvanları için gerekli olan yem, saman ve ot gibi ihtiyaçlarını da karşılamaya devam ediyorlar. Yangın afetinde zarar gören çiftçilerimizin zararlarının karşılanmasına yönelik olarak 763 Ziraat Odamızın katılımıyla başlattığımız yardım kampanyasından elde edilecek gelirle çiftçilerimizin yaralarını sarmaya ve ağaçlandırmaya da katkı sağlamaya çalışacağız. TZOB ve Ziraat Odalarımız olarak imkânlarımız ölçüsünde her daim desteklerimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TZOBdan Yardım Kampanyası
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