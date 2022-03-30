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ULUSKON'dan FCCI ile ekonomik iş birliği anlaşması

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
30 Mart 2022 Çarşamba 15:29
ULUSKON'dan FCCI ile ekonomik iş birliği anlaşması

ANKARA - Uluslararası  Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) ile Birleşik Arap Emirlikleri (BEA) Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FCCI) arasında iki ülke arasında ekonomik iş birliği anlaşması imzalandı. ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, "ULUSKON olarak ihracatı büyütmeye yönelik çalışmalarımızı devam ettireceğiz" dedi.

ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, FCCI Genel Sekreteri Hamid Mohamed Bin Salem ile Ekonomik İşbirliği Protokolü'nü imzalamak üzere Dubai Expo merkezinde bir araya geldi. Pavilion Türkiye bölümünde gerçekleşen imza töreninde konuşan Atasoy, iş birliğinin önemine değindi. Atasoy, "Bugün burada da Birleşik Arap Emirlikleri Ticaret ve Sanayi, Odaları Federasyonu ile bir iş birliği protokolü yapacağız ve bu yaptığımız protokol ile hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında ekonomik iş birliğini arttırmayı hedefliyoruz. BEA'daki Ticaret Odalarından Türkiye'ye yatırım yapma amacıyla tarafımıza yönlendirilen iş insanlarına, gıda, inşaat malzemesi, gayrimenkul, makine ekipmanları, tekstil ve medikal teçhizat alımlarını Türkiye'den yapmak isteyenlere yön vereceğiz. Pandemi sonrası ekonomik kalkınma ihracattan geçiyor. ULUSKON olarak ihracatı büyütmeye yönelik çalışmalarımızı devam ettireceğiz" dedi.

BİN SALEM: TÜM SEKTÖRLERDE İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ

Bin Salem ise, FCCI'nin Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen işletme sahiplerine ULUSKON'un sunduğu fırsatları tanıtmaya hazır olduğunu söyleyerek, "ULUSKON gerçekleştireceği tüm işlerde tam desteğimize sahiptir. Tüm sektörlerde iş birliğine hazırız. ULUSKON'un bünyesinden gelecek tüm iş insanlarına ve Türk iş dünyasına kapımız açıktır. Türkiye ile son zamanda yeniden güçlenen ekonomik bağlarımızı ULUSKON ile bu iş birliği protokolünü imzalayarak ilerletmek istiyoruz. Bundan sonraki süreçte Türkiye iş dünyasından gelen yatırımcılara her türlü destek tarafımızdan sağlanacaktır." diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından protokol metni imzalandı. Ülkelerarası gerçekleşen ekonomik iş birliğinin, yakın gelecekte Türkiye'ye yapılacak yatırım ve ihracat faaliyetlerine hız kazandırması bekleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ULUSKONFCCIEkonomikIşbirliği
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