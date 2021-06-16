Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 20
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1440
ALTIN
511.129
DOLAR
8.5483
STERLİN
12.0519
EURO
10.3611
MESKİ 20 memur alımı yapacak
MESKİ 20 memur alımı...
72 adet işyeri 10 yıllığına kiraya veriliyor
72 adet işyeri 10...
Antalya'da 47 kamu konutu satışa çıkarılıyor
Antalya'da 47 kamu konutu...
27 Öğretim Üyesi Alınacak
27 Öğretim Üyesi Alınacak

ULUSKON YILIN İHRACATCISI ÖDÜLÜNÜ VERDİ

Türkiye’nin en güçlü Sivil Toplum Kuruluşu olan “ULUSKON” (UluslararasıYatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu), 2020 yılının en başarılı iş adamını seçti…

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
16 Haziran 2021 Çarşamba 13:16
0 Okunma
ULUSKON YILIN İHRACATCISI ÖDÜLÜNÜ VERDİ

HABER: ASLAN SAYIM
 

ULUSKON tarafından yılın en başarılı iş adamı seçilen MB Holding Yönetim Kurulu Başkanı Orkun Balat’a ödülünü, ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy takdim etti. MB Holdingbinasında gerçekleşen törende ödülünü aldıktan sonraBalat“Bu ödülü almaktan mutluyum,” şeklinde konuştu ve ULUSKON Yönetim Kurulu Başkanı Nezaket Emine Atasoy başta olmak üzere, tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerini iletti.

2004 Yılında hayata geçirdikleri 3Teks Medikal Tekstil ile Avrupa, Amerika, Afrika ve Ortadoğu’da 72 ülkeye ihracat yapan 3Teks Medikal, ihracat rakamlarını 4’e katlayarak sektördeki başarısını kanıtladı. 

Nezaket Emine Atasoy ödül töreninde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Türkiye ihracat yaparak büyüyecek ve bu büyümede katkısı olan iş adamlarının başında MB Holding Yönetim Kurulu Başkanı Orkun Balat gelmektedir. Balat sanayii sektöründe ve birçok sektörde faaliyette bulunmaktadır. Türk iş dünyasına örnek teşkil edecek çalışmalar içinde bulunan MB Holding Yönetim Kurulu Başkanı Orkun Balat’ı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum.” 

Anahtar Kelimeler:
ULUSKON YILIN İHRACATCISI ÖDÜLÜNÜ VERDİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyumsoft’ta üst düzey atama
Uyumsoft’ta üst düzey atama
Konya Ovası’ndaki kuraklık, samanı da vurdu
Konya Ovası’ndaki kuraklık, samanı da vurdu
Eskişehir Endüstri Fuarı’nın hem fiziki hem online ayağı ilgi gördü
Eskişehir Endüstri Fuarı’nın hem fiziki hem online ayağı ilgi gördü
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans