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Uluslararası bankalar Paris Anlaşması'ndan beri fosil yakıtlara 5,5 trilyon dolar finansman sağladı

Uluslararası bankaların 2022'de fosil yakıtlara sağladığı finansman geçen yıl 673 milyar dolar, Paris Anlaşması'nın imzalanmasının ardından geçen son yedi yılda ise 5,5 trilyon dolar oldu.

13 Nisan 2023 Perşembe 14:40
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Uluslararası bankalar Paris Anlaşması'ndan beri fosil yakıtlara 5,5 trilyon dolar finansman sağladı
Londra

Araştırma kuruluşu Oil Change International'ın uluslararası sivil toplum kuruluşlarıyla bu yıl 14'üncüsünü yayınladığı ve 70 ülkeden 550 kurumun onayladığı "İklim Kaosunu Finanse Etmek" başlıklı rapora göre, fosil yakıt şirketlerinin karı geçen yıl 4 trilyon dolara ulaştı.

Uluslararası 60 özel bankanın fosil yakıt sektörüne 2022'de sağladığı finansman ise 673 milyar dolar oldu. Bu rakam 2021'deki 800,9 milyar dolara göre düşüş gösterdi.

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında fosil yakıt kullanımı ve fosil yakıt kaynaklı emisyonların 2050'ye kadar net sıfır emisyona çekilmesinin hedeflendiği Paris Anlaşması'nın imzalanmasının üzerinden geçen yedi yılda söz konusu bankaların fosil yakıt finansmanı 5,5 trilyon doları buldu.

Kanadalı RBC bankası, 2019'dan beri ilk kez ABD'li bankaları geçerek 42,1 milyar dolarla fosil yakıt şirketlerine en fazla finansman sağlayan özel banka oldu.

Bunu, 39,2 milyar dolar fosil yakıt finansmanıyla ABD'li JPMorgan Chase takip etti. ABD'li bankalar geçen yılki fosil yakıt finansmanının yüzde 28'ini oluşturdu.

Öte yandan, fosil yakıtlara 2016'dan beri sağlanan finansmanda JPMorgan Chase 434 milyar dolarla ilk, Citi 333 milyar dolarla ikinci, Wells Fargo 318 milyar dolarla üçüncü ve Bank of America 281 milyar dolarla dördüncü sırada yer aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FosilyakıtfinansmanıParisAnlaşmasıUluslararasıbankalar
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