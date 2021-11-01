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Uyumsoft, kadın istihdamında dünyayı 2’ye katladı....

Türkiye’nin inovasyon lideri Uyumsoft, kadın istihdamında dünyayı 2’ye katladı. Dünyada bilişim sektöründe kadın çalışan oranı %27 civarında iken, Uyumsoft çalışanlarının %56’sı kadın. Uyumsoft’ta işe alımdan terfi sürecine kadar, cinsiyete değil; yeteneğe ve yetkinliğe bakılıyor. Yönetim kadrosundan ar-ge’ye, yazılımdan müşteri ilişkilerine kadar tüm departmanlarda kadın çalışanlar görev alıyor.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
01 Kasım 2021 Pazartesi 15:46
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Uyumsoft, kadın istihdamında dünyayı 2’ye katladı....

HABER: DİNÇER KARACALAR

Gelecek vadeden ve dinamik bir sektör olan bilişim sektörü aynı zamanda kadın çalışanların yaratıcı yönlerinin ortaya koymalarına imkan tanıyan öncü ve yenilikçi bir sektör. Yeniliklere açık olan, sorunlara çözüm odaklı yaklaşan, olaylara analitik bakan kadın çalışanların, düşünülenin aksine teknoloji ve teknik odaklı alanlarda katkısı oldukça yüksek ve hemen hemen her departmanda etkin rol almakta cesur ve istekliler. Bilişim sektörü, kadınlarla büyüyor ve büyümeye devam edecek.

Eşitliğe inanıyoruz, ama kadının dokunduğu yeri güzelleştirdiğini de yok saymıyoruz

Bugünün ve geleceğin dünyasında kadına düşen rolün farkında olduklarını anlatan Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Yatırım Hizmetleri Genel Müdürü Özlem İkiz, şunları söyledi:

“Her şeyin mekanikleştiği ve mesafelendiği günümüzde, duygusal zekanın ve deneyimin ruhunun daha da kıymetlendiğini düşünüyorum. Nesnelerin internetinin deneyimlerin internetine evriminde, kadına düşen rolün oldukça farkındayız. Analitik düşünme yetenekleri, duygusal zekaları, yaratıcılıkları ve birden fazla işi birlikte yürütebilme yetenekleri olan kadınların, bugün ve gelecekte bilişim başta olmak üzere tüm sektörlerde bu dönüşüme öncü olacaklarına gönülden inanıyoruz. Kurumsal olarak desteklediğimiz girişimci kadın sayısı, ekibimizdeki kadın oranı ve uyumAkademi çatısı altında profesyonel hayata kazandırdığımız kadın stajyerlerin oranında her yıl ciddi artış (%50) sağladığını memnuniyetle gözlemliyoruz. Elbette eşitliğe inanıyoruz, ama kadının dokunduğu her yeri güzelleştirdiğini de yok saymıyoruz. Biz işimizi yenilikçi kadınlara teslim etmeyi, onların bakış açılarını sistemlere dahil etmeyi hızlı öğrendik ve bu konuda kendimizi şanslı hissediyoruz.” diye konuştu.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 01.11.2021 15:48
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UyumsoftKadın Istihdamında Dünyayı 2ye Katladı....
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