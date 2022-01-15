Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 16
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2,072.93
ALTIN
789.97
DOLAR
13.52
STERLİN
18.58
EURO
15.48
İstanbul Gelişim Üniversitesi 32 Öğretim Görevlisi alıyor
İstanbul Gelişim Üniversitesi 32...
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sözleşmeli...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İletişim Uzman Yardımcısı alacak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İletişim...
İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma...

Yatırımcı Cemil Kumaşçıoğlu sırrını anlattı! Cemil Kumaşçıoğlu: Başarı ekip işidir. 

Başarılı işletmeci ve yatırımcı Cemil Kumaşçıoğlu, sektöre kazandırdığı mekanların başarılı olmasındaki sırrı anlattı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
15 Ocak 2022 Cumartesi 16:28
0 Okunma
Yatırımcı Cemil Kumaşçıoğlu sırrını anlattı! Cemil Kumaşçıoğlu: Başarı ekip işidir. 

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Limon Köyiçi ile Ankara’daki eğlence hayatına damga vuran Cemil Kumaşçıoğlu doğru bir ekip ile başarıya imza attığını belirtti.

Yatırımcı Cemil Kumaşçıoğlu, “Müşterilerimiz kendilerini evinde gibi hissediyor. Lezzet ve eğleceyi birbiriyle buluşturduk. Tabii ki tek başıma yapmadım. Doğru ekip ile doğru proje buluştu. Başarı ekip işidir, tek kişilik başarı olmaz. Bir başarıyı ne yatırımcı ne yönetici üstlenebilir. Ekibim olmazsaydı bu noktalara gelemezdik.” dedi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 15.01.2022 16:35
Anahtar Kelimeler:
Cemil KumaşçıoğluBaşarıSektörEkipYatırımcıIşletmeciLimon Köyiçi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kur korumalı mevduat hesabının büyüklüğü 131 milyar lirayı aştı
Kur korumalı mevduat hesabının büyüklüğü 131 milyar lirayı aştı
Bakan Yanık: Isınma yardımında ödemeler mart ayında yapılacak
Bakan Yanık: Isınma yardımında ödemeler mart ayında yapılacak
Isı pompaları yüzde 70 enerji verimliliği sağlıyor
Isı pompaları yüzde 70 enerji verimliliği sağlıyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans